01.09.17

Regionales Lebensmittel-Handwerk entdecken

Origo Foodtrips startet mit kulinarischen Touren durch Brandenburg

Ob Käse, Öl, Fisch, Wurst, Honig oder Brot – jede Region in Brandenburg hat ihre lokal typischen Lebensmittel mit ihrem ganz eigenen Geschmack. Und genau zu diesen Orten und Regionen führen die kulinarischen Tagestouren von Susann Schubert von Origo Foodtrips, die in diesem Herbst starten.

Regionales Lebensmittel-Handwerk direkt vor Ort beim Bauern oder Produzenten entdecken – das ist das Motto von Origo Foodtrips. Ob im Oderbruch oder in der Uckermark, bei den geführten kulinarischen Tagestouren geht es direkt zum Hersteller eines bestimmten handwerklich hergestellten Hofproduktes. Auf diesen regionalen und meist kleinbäuerlichen Höfen treffen dann Produzent und Konsument aufeinander und können sich persönlich austauschen. Jede Teilnehmerin und Teilnehmer kann durch das Mitmachen unter Anleitung selbst erleben, was es bedeutet, ein traditionelles und lokal typisches Lebensmittel handwerklich herzustellen – egal ob es sich um Käse, Fisch, Wurst, Honig oder Brot handelt.

Auf diesen Touren erfahren die Gäste außerdem Wissenswertes über das regional typische Klima der jeweiligen Region, die Haltung und Fütterung von Tieren oder lokale Spezilitäten. Am Ende eines jeden Foodtrips können die Teilnehmenden dann ihr selbst hergestelltes Produkt mit nach Hause nehmen und wissen zudem, wie dieses und unter welchen Umständen produziert worden ist.

Gegründet wurde Origo Foodtrips von Susann Schubert. Sie ist der erste Foodguide in Deutschland und führt die Touren durch Brandenburg. Ihr erster Trip führt sie Anfang Oktober in die Uckermark, genauer gesagt nach Gerswalde zum Fischmann Michael Wickert. Hier ist in der ehemaligen Schlossgärtnerei eine kleine Landräucherei entstanden. Ob Hecht, Zander, Forelle, Maräne oder Karpfen – geräuchert werden dort eine Vielzahl von verschiedenen Fischen, die allesamt aus uckermärkischen Seen und Teichen stammen.

2018 sind weitere kulinarische Touren nach Brandenburg geplant – unter anderem zu einer Ziegenkäserei (ab April) sowie einer Imkerei (ab Mai) im Oderbruch.

Termine und Anmeldung:

Die ersten Foodtrips zum Thema „Fisch“ starten am 6. und 13. Oktober 2017 in die Uckermark. Preis pro Person 140 Euro, Anmeldung unter: info ‎@‎ origofoodtrips.com

Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr in Berlin an der Markthalle 9 in 10997 Berlin-Kreuzberg, Eisenbahnstraße 42 (Eingang Eisenbahnstraße). Das Ende der Touren ist gegen 22 Uhr am Bahnhof Berlin-Ostkreuz geplant.

Weitere Informationen: www.origofoodtrips.com

