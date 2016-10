27.10.16

Rüsterhof zum "Beliebtesten Ferienhof Brandenburgs 2016" gewählt

Gleichzeitig einer der beliebtesten Ferienhöfe in Deutschland

Am Rande des kleinen Dorfes Görzig, am bekannten „Sauener Wald“ liegt der Rüsterhof der Familie Melchert, die den Hof in der vierten Generation bewirtschaftet. Das ansprechende Ensemble aus historischem Wohnhaus, Feldsteinscheune und Feldsteinstallungen, den sorgfältig restaurierten Ferienhäusern, einem rustikalen Saunahaus und großzügigem Gemeinschaftshaus ist ein wahres Paradies für alle, die aktive Erholung zu allen vier Jahreszeiten suchen.

Mithilfe der Online-Bewertung auf „www.landreise.de“ und über ausliegende Beurteilungskarten gaben die Urlauber ihre Meinungen über Ausstattung, Service, Freizeitangebote und Essen & Trinken des Rüsterhofs ab. Ihre Meinung: Die Melcherts haben es verstanden, moderne Gemütlichkeit in den alten Feldsteingemäuern zu schaffen. So hat beispielsweise jedes Ferienhaus sein ganz eigenes Gesicht und erzählt mit einzelnen Details seine eigene Geschichte.

Der Mittelpunkt des Hofes ist die große Freifläche, wo man alles findet, was den Rüsterhof so besonders macht: das Meerschweinchenhaus und die historischen Stallgebäude, in denen heute die Esel ihr Zuhause haben. Oder das holzbeheizte Saunahaus und den großzügigen eingezäunten Pool davor. Drumherum ist viel Platz für Ballspiele, für die Kleinsten stehen eine große Sandkiste mit Wasserpumpe bereit und wer die Entspannung sucht, findet schnell ein paar Hängematten in den Bäumen.

Die umliegende See- und Wasserlandschaft lädt zu herrlichen Ausflügen in der Natur ein: sei es auf den hofeigenen Isländern, beim Eseltrekking, im Kanu auf der Spree, mit Fahrrädern oder GPS-Geräten fürs Geocaching, die auf dem Hof ausgeliehen werden können. Und abends ist man sich einig, dass man lange nicht mehr so weit weg vom Alltag war, wie hier unter dem weiten Himmel Brandenburgs.

Weitere Informationen:

Rüsterhof

Familie Melchert

Sauener Str. 11

15848 Rietz-Neuendorf

Telefon: +49 33672 7 2044

Telefax: +49 33672 7 2037

E-Mail: info ‎@‎ ruesterhof.de oder

melchert-goerzig ‎@‎ t-online.de

www.ruesterhof.de

www.landreise.de/expose/landselection-ruesterhof-1468/

Oder auch auf:

www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück