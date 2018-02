13.02.18

Saisonauftakt 2018 auf Schloss Neuhardenberg

Das Programm aus Konzerten, Lesungen und Theater startet am 16. März

Mit einer reichen Auswahl an Lesungen, Konzerten und Ausstellungen startet die Stiftung Schloss Neuhardenberg mit ihrem Programm ins erste Halbjahr 2018. Seit 2002 zieht das klassizistisch geprägte Ensemble aus Schloss, Park, Schinkel-Kirche sowie Hotel und Schlossgastronomie jährlich zahlreiche Besucher aus der Region, der Hauptstadt Berlin, aber zunehmend auch von weiter her ins Seenland Oder-Spree.

Wie in den Jahren zuvor, bietet das Programm sowohl Begegnungen mit bekannten als auch mit vielen neuen Künstlern. Zu den „Klassikern“ der Stiftung zählen der Tatort Neuhardenberg (26./27. Mai 2018), die Neuhardenberg-Nacht (2. Juni 2018), Kino trifft Kulinarik (23. Juni 2018), der Brandenburgische Kunstpreis (1. Juli bis 2. September 2018) sowie der Workshop und das Konzert mit Jan Vogler in der Reihe Meisterschüler-Meister (29. Juli bis 4. August 2018). Die neue Saison startet am 16. März 2018. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen des ersten Halbjahres (März bis Juli) läuft seit dem 7. Februar 2018.

„Schloss Neuhardenberg ist für viele unserer Gäste ein Sehnsuchtsort, und ich muss gestehen, dass auch mich die besondere Atmosphäre nicht unberührt lässt und immer wieder aufs Neue begeistert“, sagt Dr. Heike Kramer, Generalbevollmächtige der Stiftung Schloss Neuhardenberg. „Man kann überall in Konzerte oder ins Theater gehen – und manchmal ist der Weg dorthin auch etwas weniger weit als zu uns – aber anderswo finden Sie nicht diese einzigartige Verbindung von Kunst und Natur, von Licht und Klang, nicht diese manchmal fast verschwörerische Nähe zwischen Künstler und Publikum. Daran freut mich besonders, dass nicht nur das Publikum, sondern auch viele unserer Künstler dieses Gefühl teilen.“

Das Programm der neuen Saison bietet szenische und musikalische Lesungen, Performances und Theater, Konzerte in Klassik, Pop und Jazz, Podiumsgespräche zu aktuellen Themen sowie wechselnde Ausstellungen. Ermöglicht wird all das durch das Engagement der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten nicht-staatlichen Kulturförderer Deutschlands.

Emil Cimiotti. Horizonte (17. März bis 22. April 2018) lautet der Titel der ersten Ausstellung in der neuen Saison, mit der die Stiftung Schloss Neuhardenberg einen der bedeutendsten Vertreter der abstrakten Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts würdigt. Das Musikprogramm auf Schloss Neuhardenberg reicht wieder von großen Namen aus Klassik und Jazz bis zu Künstlern, deren Arbeit sich jeder Spartenzuordnung entzieht. Den Auftakt bestreitet das Ukulele Orchestra of Great Britain mit einem virtuosen Crossover durch die Musikgeschichte (16. März 2018), gefolgt von dem musikalischen Märchen Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew mit Hella von Sinnen an der Seite der JazzBaltica All Star Band (18. März 2018).

Im Theater- und Lesungsprogramm prägen vier starke Frauen den Saisonauftakt: Martina Gedeck und Corinna Harfouch erinnern mit dem Briefwechsel zwischen Brigitte Reimann und Christa Wolf an die bewegte Freundschaft zweier großer Autorinnen der DDR (17. März 2018). Einen besonderen Niederschlag findet der 200. Geburtstag von Karl Marx im Programm der Stiftung: Im Schauspiel Marx in Soho von Howard Zinn erfährt der Verfasser des Kapital durch Boris Aljinovic seine vorübergehende Auferstehung. Eine Stunde nur darf Marx nachsehen, was aus seinem Kapital und aus dem Kommunistischen Manifest geworden ist. Heute sieht er manche Dinge anders, er weiß, wo er irrte und wo er Recht behielt (28. April 2018).

Bei der traditionsreichen Neuhardenberg-Nacht am 2. Juni 2018 dreht sich diesmal alles um den Traum vom Fliegen. Im Wettstreit um die Gunst des Publikums treten sechs Künstler der Gruppe Theater Titanick mit ihren fantastischen Flugmaschinen an. Zum krönenden Abschluss wird ein Feuerwerk über dem Neuhardenberger Himmel das Schloss und den Park erstrahlen lassen. Und zum Sommer-Open-Air lädt die Stiftung Schloss Neuhardenberg bereits zum dritten Mal zu Kino trifft Kulinarik ein (23. Juni 2018): Dieter Kosslick präsentiert im Sommergarten diesmal Louis Malles melancholisch-heitere Komödie im Mai.

