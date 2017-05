02.05.17

Schinkel und seine Vorliebe fürs Kloster Chorin

Neue Dauerausstellung stellt wechselhafte Geschichte des Bauwerks dar und macht weitere Gebäudeteile zugänglich

Das ehemalige Zisterzienserkloster in Chorin gehört zu den bedeutendsten Baudenkmalen der frühen Backsteingotik in Brandenburg. Wegen seiner faszinierenden Architektur, inmitten der wald- und seenreichen Region des UNESCO-Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin zählt das Bauwerk im Barnimer Land zu den beliebtesten Ausflugszielen im Land. Und seit dem 8. April 2017 wird das Kloster um eine neue Dauerausstellung bereichert.

Ein lautes Muhen tönt durch den Raum, dazwischen mischt sich das Grunzen von Schweinen. Mit diesen ungewöhnlichen Geräuschen, die aus einem Lautsprecher kommen, werden Besucherinnen und Besucher der neuen Dauerausstellung im Kloster Chorin begrüßt. Allerdings wird Vieh im ehemaligen Brauhaus schon lange nicht mehr gehalten. Das war vor 200 Jahren allerdings noch ganz anders, als Baumeister Karl Friedrich Schinkel (1781 bis 1841) die Gebäude besichtigte. Dieser Umstand veranlasste ihn 1817 ein offizielles Schreiben an das preußische Finanzministerium zu schicken. In diesem Brief erklärte er das ehemalige Kloster Chorin zum nationalen Kulturdenkmal. Für ihn galt die Anlage als der „schönste Schmuck des Landes“. Das war der Beginn der Denkmalpflege und der Start der Restaurierung des Bauwerks, das bis dahin zwischenzeitlich sogar als Steinbruch herhalten musste. So entstand dort durch den Abbruch von Ziegelsteinen mehr Schaden als durch Kriege oder Brände.

Schinkels Engagement für den Erhalt des früheren Klosters bildet deshalb auch einen Schwerpunkt der neuen Dauerausstellung. So sind beispielsweise 28 Skizzen von Schinkel zu sehen, die den Zustand der Anlage Anfang des 19. Jahrhunderts dokumentieren. Darüber hinaus bietet eine Medienstation im ehemaligen Brauhaus Einblicke in die Baugeschichte, aber ebenso in die mittelalterliche Klosterwirtschaft.

Um die neue Dauerausstellung zeigen zu können, wurden eigens Teile des Klosters erschlossen, die bislang nicht zugänglich waren. Beispielsweise das Cellarium, der einstige Vorratsraum der Mönche. Hier ist unter anderem ein hinterleuchtetes Modell der gesamten Klosteranlage zu sehen. Außerdem gibt es eine große Karte mit Lichteffekten, auf der Besucherinnen und Besucher per Knopfdruck alle Dörfer, Höfe und Ländereien aufleuchten lassen können, die einst dem Kloster gehörten. Erkennbar wird zudem, welchen Einfluss die Choriner Zisterzienser auf das Baugeschehen der Region damals hatten. So haben einst Choriner Ziegler das schönste Schmuckwerk an der Eberswalder Stadtkirche geschaffen.

Das Kulturstaatsministerium des Bundes hat die Ausstellung mit fast 440.000 Euro gefördert. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“. Seit der Wiedervereinigung unterstützt der Bund national bedeutsame Kulturstandorte in Ostdeutschland und finanziert ihren Erhalt. Insgesamt wurden rund 500.000 Euro in das Projekt investiert. Im Jahr 2018 wird die Dauerausstellung noch um einen weiteren Teil erweitert. Dieser wird sich dann mit dem geistlichen Leben der Zisterziensermönche beschäftigen.

Heute zählt das ehemalige Zisterzienserkloster zu den wichtigsten Denkmälern der norddeutschen Backsteingotik. Mit jährlich rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern gehört das Kloster Chorin schon jetzt zu den bedeutsamsten kulturellen Anziehungspunkten im Land Brandenburg.

