13.02.18

Schlosszauber in Reichenow

Raus aufs Land zu einer winterlichen Auszeit ins Oderbruch

Wenn es mal wieder viel zu Grau im Winter in der Großstadt Berlin ist, dann ist es Zeit für eine Winterauszeit in Brandenburg. Wie gut, dass es diese kleinen Zufluchtsorte im Land gibt wie das Schloss Reichenow im Oderbruch.

Die Berliner Stadtgrenze ist gerade einmal eine dreiviertel Stunde entfernt, da schimmert bereits die Fassade von Schloss Reichenow durch die Bäume. Eine Brandenburg-Fahne flattert im Wind und grüßt sich nähernde Besucher vom Schlossturm. Um sich eine entspannte Winterauszeit zu gönnen, braucht es aber die weißen Flocken nicht. Denn mit dem Schnee ist es im Brandenburger Winter so eine Sache.

Doch Winterfreuden lassen sich trotzdem erleben. So ist der beste Start in den Tag in Reichenow ein Morgenspaziergang um den Langen See. Es ist kurz vor acht. Auf der Wiese hinunter zum See glitzert der Raureif im ersten Tageslicht. Die Nacht ist eiskalt gewesen und der kalte Wind hat eine dünne Eisschicht auf den See gezaubert.

Nach dem Morgenspaziergang ruft das Frühstück. Der Duft von Kaffee und Croissants zieht schon durch das Restaurant. Der frische Kaffee ist eine Wohltat und wärmt die kalten Füße wieder auf. Die Schlossküche hat ein tolles Frühstück gezaubert. Vieles ist hausgemacht – wie die Marmelade und der Räucherfisch.

Das Schloss Reichenow mit seiner neugotischen Architektur in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Nach 1945 erlebte das Schloss unterschiedliche Nutzungen. Kinder lernten hier lesen und schreiben, dann diente es als Friseursalon und Gaststätte. Dennoch blieb das Schlossensemble ohne Umbauten erhalten. Überall im Haus hängen Exponate zeitgenössischer Kunst und bilden einen spannenden Kontrast zum mehr als 100 Jahre alten Schloss.

In der Schloss-Bibliothek, natürlich mit Blick auf den See, lassen sich ebenfalls herrliche Stunden verbringen. Die Sessel könnten auch in einem altehrwürdigen britischen Klub stehen. 22 Zimmer gibt es im Schloss. Das Traumzimmer ist die Hochzeitssuite mit Himmelbett und Terrasse zum See. Für jedes Hotelzimmer hat der Kurator Joachim Becker aus seiner Sammlung zeitgenössische Kunstwerke ausgesucht.

Wer die Umgebung erkunden möchte, kann sich im Hotel ein Fahrrad leihen. Bis nach Ihlow sind es vom Schlosshotel aus nur drei Kilometer. Die kleine Dorfkirche des Ortes stammt aus dem 13. Jahrhundert. Das Dorf Ihlow mit seinen typischen Häusern aus Feldsteinen ist zudem häufig Kulisse für Fernsehproduktionen.

Im benachbarten Möglin gibt es außerdem ein kleines Museum, dass an Albrecht Daniel Thaer erinnert. Er gilt als Begründer der Agrarwissenschaft und betrieb auf dem Rittergut Möglin ein landwirtschaftliches Lehrinstitut.

Bis nach Buckow im Naturpark Märkische Schweiz ist es ebenfalls nur ein Katzensprung. Mit dem Sommerhaus von Bertolt Brecht am Schermützelsee, dem Schlosspark oder einem Spaziergang auf der Naturparkroute gibt es also auch im Winter einiges zu entdecken.

Weitere Informationen:

Schloss Reichenow, Neue Dorfstraße 1, 15345 Reichenow, Ortsteil Möglin, Telefon: 033437. 276628, www.schlossreichenow.com

Weitere Ausflugstipps in der Region: www.reiseland-brandenburg.de

Weitere winterliche Angebote: www.winterliches-brandenburg.de

