02.05.17

Schöner Wohnen im Urlaub

Design und Architektur spielen bei der Auswahl des richtigen Ferienquartiers eine große Rolle. Wer zuhause schön wohnt, der möchte auch den Urlaub nicht zwischen Blümchentapete und Auslegware verbringen. Rund um Berlin gibt es eine ganze Reihe von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Apartmentanlagen, die mit viel Geduld und Zeit saniert oder neu gebaut worden. Urlaub in einer ehemaligen Kammgarnspinnerei, in einem historischen Pfarrhaus oder in einem Alten Bahnhof – wir stellen einige Beispiele vor.

Von Wasser umgeben: BOOTSCHAFT Studios Lychen

Ein kleines Papier-Faltboot ist das Logo der BOOTSCHAFT. Kein Wunder, liegt das Haus doch auf der Altstadtinsel der Sieben-Seen-Stadt Lychen in der Uckermark und ist von Wasser umgeben. Die großen Glastüren der Studios im Erdgeschoss lassen sich komplett zum Garten hin öffnen, einige Studios haben Seeblick. Das Design ist modern und die Wohnungen verfügen über allen Komfort, den man sich im Urlaub wünscht. Den Morgenkaffee gibt es aus der Espressomaschine, nach der Wanderung geht es in den eigenen Whirlpool und abends bei einem Glas Wein erklingt die Lieblingsmusik über ein hochwertiges Soundsystem. Und Boote gibt es natürlich auch: Wer die Umgebung auf dem Wasser erkunden möchte – was hier quasi zum Pflichtprogramm gehört – der kann kostenlos die hauseigenen Kajaks nutzen. www.bootschaflychen.de

Nicht nur für Eisenbahnfans: Urlaub im Alten Bahnhof Werder

Jan Jähnke ist Eisenbahnfan. Bereits in den 1990-er Jahren begann er damit, ungenutzte Bahnstrecken zu kaufen. Mit seinen Hebel-, und Fahrraddraisinen der „Erlebnisbahn“ erweckte er sie zu neuem Leben. Doch nicht nur die Gleise haben es ihm angetan. Er erkannte auch den Charme der alten Bahnhofsgebäude. Jüngstes Ergebnis einer kreativen Verwandlung ist der Alte Bahnhof Werder südlich von Berlin, an der stillgelegten Bahnstrecke Zossen-Jüterbog. Fünf hell und modern eingerichtete Ferienwohnungen sind hier zu finden. Da gibt es zum Beispiel die „kleine gemütliche mit Bahnsteigterrasse“, die „große kuschelige mit Kamin“, die „kleine feine mit Blick auf Wald und Reh“. Eine besonders schöne Atmosphäre hat die größte Wohnung des Alten Bahnhofs: Das gesamte 90 Quadratmeter große Dachgeschoss ist als Loft ausgebaut. In den Dachschrägen sind die Holzbalken erhalten worden. www.bahnhofwerder.de

Entschleunigung mit Elbblick: Pfarrhaus Mödlich in der Prignitz

Direkt hinter dem Elbdeich, inmitten eines 15.000 Quadratmeter großen Parks mit Teich und alten Bäumen, liegt das alte Pfarrhaus Mödlich. Lange Zeit stand das 1865 erbaute Haus leer, bevor es ein Ehepaar aus Hannover liebevoll sanierte und dort drei großzügige Ferienwohnungen mit gemütlich knarzenden Dielen, Kachel- oder Kaminofen und schönem Interieur einrichtete. Wer mit der großen Familie oder vielen Freunden verreisen möchte, kann auch das ganze Haus mieten. Bis zu 20 Personen finden hier Platz. An warmen Tagen sitzt man auf der großen Terrasse mit Blick auf die Elbe. de-de.facebook.com/PfarrhausModlich/

Am Havelstrand: havelblau Ferienlofts in Brandenburg an der Havel

Nur 10 Minuten von der historischen Innenstadt Brandenburgs an der Havel entfernt, direkt am Flussufer, liegt die ehemalige Kammgarnspinnerei mit 15 großzügigen Ferienwohnungen zwischen 60 und 124 Quadratmetern. Der besondere Charme des ehemaligen Industriegebäudes ist auch nach dem Umbau erhalten geblieben. Einige Wohnungen erstrecken sich als Maisonette über zwei Etagen, das Spa-Loft verfügt über eine finnische Sauna. Alle Wohnungen haben einen direkten Zugang zum hauseigenen Bade- und Schwimmsteg. Bis auf die Emporen der Maisonette-Wohnungen sind alle Bereiche so gestaltet, dass sie auch von Menschen mit Handicap genutzt werden können. www.havelblau.de

Die Stille und Weite der Uckermark: Gut Fergitz am Oberuckersee

Ferdinand Prinz von Hohenzollern arbeitet in Berlin als Architekt. Bei einer Tour durch die Uckermark entdeckte er das verfallen Gut am Oberuckersee, das einst als Vorwerk zum Schloss der Familie von Arnim gehörte. Schnell war die Idee geboren, hier ein Urlaubsdomizil zu schaffen, das auch einem Architekten Freude macht. Neben der alten Scheune aus Feldsteinen bauten er und die Künstlerin Ilona Kálnoky zwei moderne Bungalows mit viel Holz und Glas, die insgesamt vier Ferienwohnungen mit Namen „Seegrün“, „Schilfblau“, „Sandblau“ und „Steingelb“ beherbergen. Die Lage von Gut Fergitz könnte schöner nicht sein. Blau glitzert der große See durch den Schilfgürtel hindurch, der Badestrand ist nur wenige hundert Meter entfernt. www.gut-fergitz.de

Wo schon mal Ritter lebten: Gut Boltenhof im Ruppiner Seenland

„Um zu uns zu gelangen, müssen Sie nur der Straße folgen, die aussieht, als würde nach der nächsten Kurve das Ende der Welt kommen,“ heißt es auf der Website von Gut Boltenhof. Und in der Tat ist hier, nur rund eineinhalb Stunden von Berlin entfernt, die Ruhe geradezu himmlisch. Das ehemalige Rittergut zählt zu den wenigen historischen Gutsanlagen in Brandenburg, die noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten sind. Auf den Grundrissen der ehemaligen Arbeiterwohnungen des Guts sind neun Ferienwohnungen entstanden, die zwischen 50 und 80 Quadratmeter groß und für vier bis acht Personen ausgelegt sind. Im Gutshaus selber gibt es außerdem sechs Doppelzimmer mit Gemütlichkeitsfaktor. Gut Boltenhof ist noch immer ein richtiger Bauernhof ökologischer Tierhaltung und ökologischem Anbau. Die Produkte werden im Hofladen sowie im Café & Bistro GUTess angeboten. www.gutboltenhof.de

