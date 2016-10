27.10.16

Sechs schöne Spaziergänge im goldenen Herbst

Mit den Füßen durch buntes Laub streifen und die würzige Herbstluft einatmen. Kastanien, Eicheln und bunte Blätter sammeln und später die Wohnung herbstlich dekorieren oder mit den Kindern basteln: Der Herbst ist in Brandenburg die perfekte Jahreszeit für kleine Wanderungen. Wir geben sechs ganz unterschiedliche Tipps für ausgedehnte Spaziergänge, die alle eins gemeinsam haben: Der Herbst zeigt sich hier von seiner besonders schönen Seite.

Blauer See und buntes Laub – Spaziergang am sagenumwobenen Stechlinsee

Blau glitzert der See und orangerot strahlt das Laub der Buchen, deren Äste tief bis in das Wasser hineinragen. Der Stechlinsee, dem Fontane mit seinem gleichnamigen Roman ein literarisches Denkmal gesetzt hat, und der zu den klarsten und tiefsten Seen Norddeutschlands gehört, ist ein ideales Ausflugsziel im Herbst. Auf dem Uferwanderweg spaziert es sich sehr gut, während leise plätschernd kleine Wellen ans Ufer der vielen Buchten schlagen. Eine köstliche Stärkung gibt es bei der Fischerei Böttcher, die ihr Handwerk bereits in siebter Generation betreibt (Öffnung des Imbiss dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr). Unbedingt kosten sollte man die Kleine Maräne, eine Spezialität aus dem Stechlinsee. Zum Uferwanderweg geht es vom kleinen Ort Neuglobsow aus (großer Parkplatz an der Tourist Information). Wer mehr über die Natur rund um den Stechlinsee erfahren möchte, dem sei ein Besuch im Naturparkhaus Stechlin, im nur vier Kilometer entfernten Ortsteil Menz empfohlen. Weitere Infos: www.stechlin.de

Wanderung durchs Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin

Eine Expedition in den Buchenwald Grumsin ist wie eine Reise in die Wildnis. Hier stehen auf engstem Raum Buchen mit den unterschiedlichsten Formen, die 200 bis 300 Jahre alt sind. Der Buchenwald in der Nähe von Angermünde, mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, ist seit 2011 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Mit seinen rund 600 Hektar ist der Grumsiner Forst der größte noch zusammenhängende Tieflandbuchenwald der Welt und steht daher unter besonderem Schutz. Es gibt mehrere ausgeschilderte Wanderwege um den Grumsin herum. Immer sonntags um 13 Uhr bietet der Tourismusverein Angermünde eine rund dreistündige Wanderung an (Anmeldungen immer bis freitags beim Tourismusverein Angermünde e.V. Telefon 0 33 31. 29 76 60, E-Mail: info@angermuende-tourismus.de, www.tourismusverein-angermuende.de).

Parkspaziergang durch das Reich des Fürsten Pückler

Weniger „wild“, aber sicherlich nicht weniger schön ist ein Spaziergang durch den Branitzer Park des Fürsten Pückler in Cottbus. Der Garten ist sein Alterswerk mit dem er sein Idealbild der Natur geschaffen hat. Die großen beeindruckenden Bäume, deren Laub jetzt bunt leuchtet, bilden den Rahmen. Ein Higlight des Spaziergangs ist das Cottbuser Wahrzeichen, die Seepyramide. Der Tumulus, in dem der Fürst und seine Frau Lucie ihre letzte Ruhestätte gefunden haben ist nach umfangreichen Restaurierungen jetzt wieder mit wildem Wein bepflanzt, der auch bereits eine zarte Rotfärbung zeigt. Der Park ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt ist frei. Der Eintritt ins Schloss, das ebenfalls sehr sehenswert ist, beträgt 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Weitere Infos: Park und Schloss Branitz, Tel.: 0355-75150, info@pueckler-museum.de, www.pueckler-museum.de

Wanderung um die Köthener Heideseen

In den Krausnicker Bergen zwischen Groß Wasserbug und Köthen im Dahme-Seenland haben eiszeitliche Gletscher ihre Spuren in Form der sieben Heideseen hinterlassen. Der größte ist der Köthener See, der von einem dichten Schilfgürtel umschlossen wird. Die anderen verstecken sich in einem dichten Mischwald, der jetzt im Herbst eine schöne Laubfärbung zeigt. Die acht Kilometer lange Tour, die zum Teil mit dem Wanderweg E10 sowie dem 66-Seenwanderweg identisch ist, ist als Rundwanderung mit Start und Ziel in Köthen angelegt. Einen besonderen Blick auf die herbstliche Landschaft genießt man vom Aussichtsturm auf dem Wehlaberg. Weitere Infos unter www.dahme-seen.de/wandern.

Waldspaziergang modern: Geocaching und Audioguide im Sauener Wald

Aus einem verwüsteten Kiefernforst machte der weltberühmte Chirurg Prof. Dr. August Bier um 1912 einen artenreichen Wald. Über 460 Baum- und Straucharten sind in dem Wald bei Rietz-Neuendorf, zwischen Fürstenwalde und Beeskow, registriert. Im Herbst bietet sich den Spaziergängern hier daher ein besonders buntes Bild. Zwei weitere Besonderheiten gibt es in diesem Forst: Ein elektronischer Wanderführer in Form eines Audioguides, bei dem man zwischen zwei verschiedenen Themen wählen kann (auf der Website auch als mp3-file verfügbar) sowie eine Geochaching-Schnitzeljagd, für die im Wald einige Caches versteckt sind. Weitere Infos zur Ausleihe sowie zum Sauener Wald unter www.stiftung-august-bier.de.

Kurze Familien-Wanderung rund um die Burg Rabenstein

Diese kleine Wanderung ist ideal für Familien mit Kindern. Startpunkt und Ziel ist das Naturparkzentrum Raben, wo die kleinen Wanderer Informationen über die Tiere und Pflanzen der Region erhalten. Dann geht es über verwunschene Wege durch den dichten Herbstwald und schnell hat man schon die alten dicken Mauern der Burg Rabenstein im Blick, die für brandenburgische Verhältnisse weit oben auf dem Berg thront. Um dort hinzugelangen, gilt es eine lange Treppe zu erklimmen. Oben angekommen wartet die Burg mit dem Burghof und dem Burgturm, der Teil eines kleinen Museums ist, in dem Kinder eine Zeitreise ins Mittelalter erleben. Von der Aussichtsplattform des Turms bietet sich der perfekte Blick auf den Hohen Fläming - der sich in diesen Tagen natürlich herbstlich bunt zeigt. Weitere Infos: www.flaeming.net, www.burgrabenstein.de

Diese sowie viele weitere Tipps für den Herbstausflug gibt es auch unter www.reiseland-brandenburg.de

