Senftenberg jetzt „Staatlich anerkannter Erholungsort“

Tourismus als ein wichtiger Baustein für den Strukturwandel in der Region

Senftenberg, im Süden Brandenburgs, gelegen an der Schwarzen Elster und am Senftenberger See, einem der größten künstlich angelegten Seen Deutschlands. Um 1860 wurde hier erstmalig Braunkohle gefunden. Eine rasante Industrialisierung begann. Senftenberg entwickelte sich kontinuierlich zur Energiezentrale der damaligen DDR. Seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 verlor die Braunkohle jedoch ihre bisherige Bedeutung und die Stadt musste sich in den vergangenen Jahren einem immensen Strukturwandel stellen. Schon früh setzte sie auf den Tourismus und ist jetzt in der Entwicklung wieder einen großen Schritt vorangekommen.

Senftenberg ist der 16. staatlich anerkannte Erholungsort in Brandenburg. „Mit der Auszeichnung würdigt das Land die langjährigen Anstrengungen Senftenbergs um ein hochwertiges und umfassendes touristisches Angebot“, so Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber anläßlich der Verleihung des Prädikats. Das Qualitätssiegel biete Senftenberg zudem die Möglichkeit, künftig noch effektiver um Touristen zu werben. „Das Prädikat ist Erfolg und Verpflichtung zugleich“, so der Minister.

In der Lausitz hat seit Anfang der 1990er-Jahre ein tiefgreifender Strukturwandel stattgefunden. Durch die Flutung ehemaliger Tagebaue entsteht parallel zur Energie- und Industrieregion die größte von Menschenhand geschaffenen Wasserlandschaft Europas, die immer mehr Gäste anzieht. „Nukleus und Motor dieser Entwicklung war und ist Senftenberg“, sagte Minister Gerber. Früher als andere Standorte habe die Stadt erkannt, dass der Tourismus ein Baustein für den Strukturwandel in der vom Bergbau geprägten Region sei.

Bereits seit 1973 gibt es an dem ersten gefluteten Tagebaurestloch in Senftenberg Badestrände. Seit den 1990er-Jahren wurde kontinuierlich ein touristisches Angebot erarbeitet und die Infrastruktur ausgebaut. Radwege und Hotels sind entstanden, der Campingplatz hat sich zu einer der modernsten Einrichtungen seiner Art im Land weiterentwickelt. Anziehungspunkte sind zudem die Skihalle Senftenberg und das Freilichttheater. „Senftenberg hat einige Zeit gebraucht, um das Potenzial des Sees für sich richtig zu entdecken. Mit der touristischen Entwicklung des vor drei Jahren eröffneten Hafens hat sich Senftenberg zu einer richtigen ,Stadt am See‘ entwickelt – und strahlt diese neue Qualität auch nach außen aus“, so Minister Gerber.

Das Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ bezieht sich auf die Stadt Senftenberg mit den Ortsteilen Senftenberg-Kernstadt, Großkoschen (mit dem Gemeindeteil Kleinkoschen) und Niemtsch. Die Auszeichnung ist der Stadt mit der Auflage verliehen worden, ihren Lärmaktionsplan weiter fortzuschreiben.

Seit 1994 wurden nach dem Brandenburgischen Kurortegesetz folgende Orte prädikatisiert und tragen derzeit die Auszeichnung „Staatlich anerkannter Erholungsort“:

Angermünde (Uckermark), Himmelpfort (Oberhavel), Lübben (Dahme-Spreewald), Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), Lindow/Mark (Ostprignitz-Ruppin), Lychen (Uckermark), Müllrose (Oder-Spree), Neuzelle (Oder-Spree), Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin), Goyatz (Dahme-Spreewald), Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark), Neuglobsow (Oberhavel), Waldsieversdorf (Märkisch-Oderland), Wendisch Rietz (Oder-Spree) und Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark).

