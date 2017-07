12.07.17

So schmeckt der Spreewald

Kulinarischer Sommer zwischen den Fließen: Von Street-Food bis Hausmannskost, garniert mit frischen Kräutern: der Spreewald hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Die Menschen im Südosten Brandenburgs leben ihre Traditionen und sind stolz auf ihre regionalen Produkte aus Handwerk und Landwirtschaft. Allen voran gehört dazu die berühmte Spreewaldgurke. Doch der Spreewald hat kulinarisch noch viel mehr zu bieten. Wie groß die Vielfalt ist, gibt es am 15. und 16. Juli 2017 beim 1. Spreewälder Street-Food und Kunstmarkt in Schlepzig zu erleben. An diesen beiden Tagen werden einzigartige Gerichte zubereitet, die überwiegend typisch für die Region sind. Das Essen wird dabei frisch vor den Augen der Gäste zubereitet. Street-Food-Köchinnen und -Köche verwenden zudem überwiegend regionale Produkte und saisonale Zutaten, denn Authentizität, Qualität und Geschmack stehen hier an erster Stelle.

Ergänzt wird die kulinarische Vielfalt der Spreewaldregion mit ausgewählten Spezialitäten aus anderen Regionen Brandenburgs sowie aus Berlin. Dazu zählen vegane Gerichte, saftige Burger, Sushi-Variationen, schmackhafte Desserts oder eben Spreewälder Hausmannskost. Ziel des 1. Spreewälder Street-Food- und Kunstmarktes wird daher sein, bewährte und ausgefallenen Köstlichkeiten miteinander zu vereinen.

Neben den frisch zubereiteten Gerichten wird es auch regionale Produkte geben, die mit nach Hause genommen werden können: dazu zählen frisches Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch, Marmeladen, eingelegte Gurken und alles, was es im Spreewald sonst noch gibt.

Das kulinarische Festival findet im Rahmen der diesjährigen Aquamediale 12 statt. So wird die Veranstaltung mit einem großen Kunstmarkt ergänzt. Auf einer Bühne gibt es neben musikalischen Einlagen, Show-Kochen und Interviews mit den Show-Köchen aus der TV-Serie „The Taste“. Und natürlich sind auch an diesem Wochenende vom Großen Hafen in Schlepzig aus Kahnfahrten in die Umgebung möglich.

Hochprozentiges aus Schlepzig

Unter dem Motto „Gerührt oder geschüttelt“ bietet die Brennerei der Spreewood Distillers Whisky-Führungen und Verkostungen mit dem Wendenfürst Graf Wussilo zu Schlepzig an mit anschließender Whisky-Kahnfahrt (Preis pro Person: 85 Euro, Anmeldung unter: info@graf-wussilo-schlepzig.de).

Auch im August geht es kulinarisch im Spreewald weiter: Am 19. und 20. August 2017 findet in Burg (Spreewald) das Festival „Quark & Leinöl“ statt. Dann wird der Kur- und Sagenpark zu einem Mekka für alle Liebhaber des traditionellen Landlebens im Spreewald. Dabei zeigen die teilnehmen Aussteller ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Landleben: Von neusten Gartentrends und vergessenen Nutzpflanzen über stilvolle Wohnideen und Accessoires bis hin zum traditionellen Handwerk. In der Landküche bereiten außerdem regionale Köche spreewaldtypische Küchenschätze für die Besucherinnen und Besucher zu. Kontakt: Telefon, 0355. 4312440, www.quarkundleinoel.de

Und was man sonst noch im Spreewald unternehmen kann:

Mit dem Rad: Auch vom Fahrrad aus wird der Spreewald zur Entdeckung. Zum Beispiel auf dem „Gurkenradweg“, einer Radrundtour von rund 260 Kilometern, führt der Weg ins geschützte UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald, durch das Labyrinth der Fließe. Gekennzeichnet ist die Strecke mit dem Logo der „Rad fahrenden Gurke“. www.gurkenradweg.de

Mit dem Kahn: Vom Wasser aus ist der Spreewald ein ganz besonderes Erlebnis. Langsam gleitet der Spreewaldkahn durch das mystische Wasserlabyrinth. Mit etwas Glück trifft man unterwegs nicht nur Schwarz- und Weißstörche, Eisvögel, Fischadler und Kraniche, sondern auch Andrea Bunar – die einzige Kahnpostfrau Deutschlands. Start zu einer Tour ist der Große Hafen in Schlepzig. Das Besondere hier: Die beiden Fährfrauen und zwei Kahnfährmänner staaken den Kahn in ihrer traditionellen Tracht. www.grosserhafenschlepzig.de

Mit frischen Kräutern kochen: Meist steht er mit Blumenhut und guter Laune vor seiner Kräutermanufaktur. Gemeint ist Peter Franke, Spreewaldkoch mit Leib und Seele. Wer das Fachwerkhaus betritt, in dem seine Kräuterkurse stattfinden, hat gleich einen angenehmen Duft von Kräutern in seiner Nase. Wer mehr über das Einmaleins der Kräuterkunde wissen möchte, meldet sich gleich zu einem Kurs an. www.hotel-stern-werben.de/kraeutermanufaktur.html

Weitere Informationen:

1. Spreewälder Street-Food- und Kunstmarkt, 12 bis 20 Uhr, Großer Hafen Schlepzig

www.reiseland-brandenburg.de/orte-regionen/urlaubsregionen/spreewald

www.reiseland-brandenburg.de/erlebnisberichte/brandenburg/streetfood-in-brandenburg-lecker-essen-unterwegs

www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/essen-trinken/kochschulen

