Städte am Wasser: Rheinsberg

Ehemalige Residenzstadt mit Keramiktradition im Ruppiner Seenland

Es ist das Wahrzeichen der Stadt Rheinsberg: das Schloss – und das schönste Bild davon gelingt vom Wasser. Denn von dieser Perspektive aus spiegeln sich die charakteristischen Türme des Schmuckstücks besonders schön im Grienericksee. Typisch für die Stadt sind zudem die vielen Ein- und Doppelstubenhäuser aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die heute noch ganze Straßenzüge prägen. Rheinsberg ist aber auch jener Ort, dem Theodor Fontane sowie Kurt Tucholsky zu literarischem Ruhm verholfen haben. Und sie ist ebenso eine Töpferstadt, wo das alte Handwerk bis heute lebendig ist – und das nicht nur zu den jährlich stattfindenden Töpfertagen.

Rheinsberg liegt inmitten des Ruppiner Seenlandes. Schon der Dichter Theodor Fontane hat diese außergewöhnliche Landschaft auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu schätzen gewusst. Aber auch Friedrich II. war sehr angetan von der Stadt. Von 1736 bis 1740 verlebte er als junger Kronprinz seine glücklichsten Jahre hier. So verdankt die ehemalige Residenzstadt, die rund 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt, ihre Bekanntheit vor allem durch das Schloss am Grienericksee.

Heute haben in diesem Gebäude am Schloss die Kammeroper und die Musikakademie ihren Sitz, deren Konzerte sich weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus Gehör verschafft haben. So zählt das Internationale Festival junger Opernsänger zu den bekanntesten, das jedes Jahr im Sommer zwischen Juni und August im Schloss Rheinsberg stattfindet. Start der diesjährigen Saison ist am 22. Juni 2018 (www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de).

Oder wie wäre es einmal, Rheinsberg und seine Umgebung mal vom Wasser aus zu erleben? Zum Beispiel vom Grienericksee zum Rheinsberger See, vorbei an der Remusinsel und weiter durch den Schlabornkanal zum Schlabornsee sowie den Jagowkanal zum Tietzowsee. Zurück führt die Tour dann über den Großen Prebelowsee wieder nach Rheinsberg. Es gibt zudem die Möglichkeit, unterwegs auszusteigen und die Tour mit einem späteren Schiff fortzusetzen. Weitere Informationen und Termine unter: www.busse-schiffe.de

Wer maritimes Flair erleben möchte, ist im Precise Resort Marina Wolfsbruch und im Maritim Hafenhotel Rheinsberg genau richtig. Das Resort im Ortsteil Kleinzerlang ist eine Ferienanlage im nordischen Stil und bietet Hotelzimmer, Ferienwohnungen und Ferienhäuser, eine Indoor-Badelandschaft und die Möglichkeit, gleich von hier aus mit dem Motor- oder Hausboot in See zu stechen. Dies geht ebenso im Maritim Hafenhotel, dessen Wahrzeichen der rot-weiße Leuchtturm ist. Dieser hat allerdings keine wirkliche Funktion, sondern dient als Aussichtsturm. Von hier oben können Besucherinnen und Besucher einen herrlichen Blick über die Ferienhaus-Anlage mit Hotel genießen. Schiffsanlegestellen oder Möglichkeiten zum Ausleihen von Booten oder Fahrrädern komplettieren das Angebot, um die Rheinsberger Seenlandschaft zu erkunden – ob zu Wasser oder an Land über Wiesen und durch Wälder (www.marina-wolfsbruch.de, www.hafendorf-rheinsberg.de).

Kulinarisch Interessierte sollten sich im Kalender den 25. bis 27. Mai 2018 vormerken. Dann startet die zweite Auflage des Festivals „Solanum“. Nach erfolgreichen Auftakt 2016 haben Besucherinnen und Besucher am letzten Mai-Wochenende die Gelegenheit, Interessantes über gesunde und regionale Lebensmittel aus Brandenburg zu erfahren. Höhepunkt ist am Sonnabend der Solanum-Markt auf dem Kirchplatz. Von 10 bis 18 Uhr hat jeder die Gelegenheit, eine kleine Palette von Produkten aus Manufakturen in Brandenburg kennenzulernen (solanum-verein.de).

Rheinsberg ist darüber hinaus eine Töpferstadt, wo das alte Handwerk noch heute lebendig ist. Über viele Jahrzehnte hinweg entwickelte sich die Töpferkunst in Rheinsberg. Dies geschah nicht zuletzt dank der günstigen räumlichen Beschaffung des Materials. Und so ist es nicht verwunderlich, dass bis heute zwei Keramik-Manufakturen ihren Hauptsitz in der Stadt haben, deren Erzeugnisse europaweit vertrieben werden. Wer noch mehr über die Keramiktradition erfahren möchte, besucht das Museum im Spritzenhaus, das sich direkt im Stadtzentrum befindet (www.museum-rheinsberg.de).

Rheinsberg liegt am Radweg Historische Stadtkerne sowie der Tour Brandenburg. Von Berlin direkt ist die Stadt am schnellsten über den Radweg Berlin-Kopenhagen erreichbar. Ab Zehdenick gelangen Radler über die Route 2 der Tour Historische Stadtkerne dorthin.

Von April bis Oktober ist die Stadt zudem sehr gut per Bahn erreichbar (Regionalbahn RB 54). Sechsmal täglich gibt es in diesem Zeitraum Verbindungen mit Regionalbahnen nach Berlin mit Umsteigen in Löwenberg (Mark).

