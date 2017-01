17.01.17

Style ist Trumpf: Übernachten in Ferienhäusern mit ausgefallener Architektur

Am 14. Februar 2017 ist wieder Valentinstag. Doch die Liebe sollte auch an jedem anderen Tag im Jahr Hochsaison haben. Es sind die Momente im Leben, die wir ganz bewusst miteinander verbringen möchten. Und solch ein Wochenende zu zweit muss ja nicht immer in einem Hotel sein. Wie wäre es mal mit einer besonders stylish eingerichteten Ferienwohnung oder einem Ferienhaus mit besonderer Architektur? Wir haben ein paar Adressen mit ausgefallener Urlaubsarchitektur in Brandenburg entdeckt.

Cottage im Fläming: Cottage im Fläming klingt urig, obwohl die umgebaute Tischlerei streng genommen kein Cottage ist. Das tut dem Wohlfühlcharakter aber keinen Abbruch. Drinnen bollert der gusseiserne Kamin. Es ist kuschlig warm, die Ferienwohnung groß. In der ganzen Wohnung stehen viele Möbel aus der Bretagne, die Ines und Georg Bartsch über die Jahre aus Frankreich nach Wiesenburg geschafft haben. Das Highlight wartet im Obergeschoss: ein original bretonisches Bett! Wer eher zur Jugendstilzeit tendiert, kann auch in einem kunstvoll verschnörkelten Schlafmöbel aus dieser Epoche schlafen. Die beiden Gastgeber kümmern sich rührend um ihre Gäste. Während man sich oben noch in den Federn räkelt, bereiten sie das Frühstück vor. Auf Wunsch bereitet Georg Bartsch Rührei, Spiegelei oder seine berühmten Kartoffelpuffer zu.

Villa am Trumpf: Bei der Villa am Trumpf dauert es vom Verlassen des Autos bis zum ersten „oh, ist das schön“ gerade eine Minute. Wer um das Haus herum geht und dann auf der Terrasse steht, kann gar nicht anders. Im Frühling duftet der Garten. Im Hintergrund glitzert die Sonne im Wasser des kleinen Sees. Am anderen Ufer erstreckt sich ein kleiner Hügel mit Feldern und Wald. Die Villa am Trumpf ist ein Haus für Design-Fans. Die Appartments sind in unterschiedlichen Stilen eingerichtet. Im Erdgeschoss lässt das Appartement „Vintage“, die 1920er und 1930er Jahre aufleben. Das „Cottage“ kommt im englischen Landhaus-Stil daher. Unter dem Dach warten in der „Lounge“ dann Designklassiker aus den 1960er und 1970er. Ein großer offener Raum mit Kamin und Küche. Kleiner Clou im Bad: Aus der freistehenden Badewanne blickt man durch ein kleines Fenster direkt auf den See!

Gut Fergitz: In Fergitz am Oberuckersee in der Uckermark hat Ferdinand von Hohenzollern seine „Burg“ gebaut. Die vier Ferienwohnungen, eher Bungalows, fügen sich in das Gelände des ehemaligen Gutshofes ein. Einige alte Feldsteinmauern geben dem Areal eine Struktur. In den Ferienwohnungen selbst bestimmten klare Linien das Bild – keine Schnörkel, hier und da aufgelockert durch Backsteine und Holz. Bauhaus lässt grüßen. In den Räumen findet sich viel Kunst. Ferdinand von Hohenzollern und seine Ehefrau gehören zu den Unterstützern des UM-Festivals, das alle zwei Jahre in Fergitz und Umgebung stattfindet. Eine große Wiese fällt sanft zum Seen hin ab. Im Sommer kann man hier einfach seinen Liegestuhl aufstellen und auf den See blicken. Oder baden gehen.

„Schwarzes Haus“ Pinnow: Zugegeben, der Name des Ferienhauses in Pinnow erinnert eher an einen Gruselthriller. Das lange schwarze Satteldach gab dem Haus seinen Spitznamen. Die Einrichtung ist puristisch. In zwei Alkoven, die mit Schiebetüren von den Glasgängen abgetrennt werden können, befinden sich Schlafplätze für vier Personen. Das Bad hat eine offene, zwei Meter große Badewanne mit Blick auf die Uckermärker Landschaft. In der oberen Etage befinden sich zwei Schlafräume für vier Personen. Wenn man am Esstisch sitzt, fällt der Blick durch die großen Fenster nach draußen. Im Herbst und Winter ist der Kamin, über den die Betonwand zu schweben scheint, DER Platz im Haus. Das schwarze Haus gibt einem das Gefühl, mitten in der Natur sein. Dann ist es spätestens vorbei mit dem Gruseln.

mein.Lychen: Ankommen, entspannen, bleiben wollen. Das ist das Motto von Friedrich und Konrad Niemann: Die Brüder sind viel in der Welt herumgekommen. Der eine als Hoteldirektor, der andere als Jurist. In Lychen haben sie jetzt ihr kleines Bed & Breakfast mein.lychen eröffnet – und sich einen lange gehegten Traum erfüllt. Das mein.Lychen ist auch eine Reise um die Welt in sieben Zimmern. Mit allen Ländern und Orten verbinden die Brüder besondere Erinnerungen. Die Zimmern haben sie mit landestypischen Möbeln und Accessoires eingerichtet. Nicht aufdringlich, aber immer so, wie sie es mögen. Einen Butler und Room Service gibt es dennoch nicht im mein.lychen, auch keinen Fernseher. Dafür aber einen Erste-Hilfe-Schrank, in dem sich eine Überraschung verbirgt: eine Flasche Wein aus der Region dessen Namen das Zimmer trägt. Die Bibliohek ist im kalten Winter ein behaglicher Ort. Im Sessel sitzen und lesen. Im Frühling und Sommer ist der große Garten Rückzugsort zum Entspannen.

Bootschaft Lychen: Neben dem mein.Lychen ist die „Bootschaft“ das zweite Haus in dem kleinen Städtchen, das einen ganz besonderen Aufenthalt verspricht. Die „Bootschaft“ mit ihren vier Studios liegt direkt am Oberpfuhlsee. Von hier aus kann man zu einer Paddeltour starten oder den Tag mit einem Sprung ins Wasser begrüßen. Die Grundrisse der Studios verzichten auf alles Überflüssige. Das Haus hat bodentiefe Fenster, durch die der Blick in den großen Garten geht. Im Studio „Seven Zens Lake“ scheint das Bett über dem Boden zu schweben. Nach einer Wanderung im Herbst oder Winter wartet in der Bootschaft der warme Whirlpool.

Weitere Informationen:

Cottage im Fläming

www.ferienwohnung-wiesenburg.de

blog.reiseland-brandenburg.de/brandenburg-ferienwohnung-wiesenburg-cottage-im-flaeming

Villa am Trumpf

www.villa-am-trumpf.de

blog.reiseland-brandenburg.de/villa-am-trumpf-melzow-uckermark-urlaubsarchitektur

Gut Fergitz

www.gut-fergitz.de

blog.reiseland-brandenburg.de/gut-fergitz-oberuckersee-uckermark-ferienwohnung-urlaubsarchitektur

„Schwarzes Haus“ Pinnow

www.dasschwarzehaus.de

blog.reiseland-brandenburg.de/haeuser-des-jahres-thomas-kroeger-architektur-uckermark-brandenburg

mein.Lychen

www.meinlychen.de

blog.reiseland-brandenburg.de/mein-lychen-bed-breakfast-uckermark

Bootschaft Lychen

www.bootschaftlychen.de

Mehr Übernachtungsmöglichkeiten in Brandenburg finden sich hier:

www.reiseland-brandenburg.de/unterkuenfte.html

Download Pressenews (word)

zurück