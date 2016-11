07.11.16

Tetzel, Ablass, Fegefeuer

In der Stadt Jüterbog im Fläming wirkte der Mönch, der den eigentlichen Anstoß zu Luthers Thesen gab

In Martin Luthers „Tischgesprächen“ heißt es, dass der Dominikanermönch Johann Tetzel seine Ablassbriefe in Jüterbog anbot, weil er nicht über die Grenze nach Wittenberg durfte. Das wurde Martin Luther zum Ärgernis. Als immer mehr seiner Pfarrkinder aus Wittenberg über die Grenze nach Jüterbog gingen, um sich die neuesten Ablass-Briefe zu kaufen, verfasste er seine berühmten Thesen gegen den Ablasshandel. Stolz präsentiert Jüterbog die Zeugnisse jener Ereignisse: Tetzels „Geldkiste“, die Kapelle, in der sich Johann Tetzel damals aufgehalten haben soll und natürlich Beispiele der berühmten Ablassbriefe. Anlässlich des Reformationsjubiläums widmet sich eine große Ausstellung sowie ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm dem Thema.

Originale Ablassbriefe aus dem 15. und 16. Jahrhundert sind noch heute im Museum im Mönchenkloster zu besichtigen, genauso wie der eindrucksvolle Fegefeuer-Altar von Cranach oder der legendäre „Tetzelkasten“ in der Jüterboger Nikolaikirche.

Beide Orte sind ab dem 8. September 2017 Schauplatz der großen Sonderausstellung „Tetzel, Ablass, Fegefeuer“. Sie besteht aus drei Teilen: Im ehemaligen Chor der Mönchenkirche verdeutlicht eine bildkräftige Installation den historischen Kontext des vorreformatorischen Ablasses und den historischen Kontext in dem Johann Tetzel auftrat. Der zweite Teil zeigt erstmals öffentlich viele Originaldokumente, die über das Leben des Mönchs und über die vielen Legenden die sich um ihn ranken, Auskunft geben. Dazu gehören auch Tetzels 106 Gegenthesen in einem Originaldruck – seine Antwort auf Luthers 95 Thesen. Im dritten Teil der Ausstellung, der in der Nikolaikirche zu sehen sein wird, stehen die Themen Frömmigkeit und Jenseitsfürsorge sowie die verschiedenen Formen des Ablasswesens im Mittelpunkt.

Die Gestalt Johann Tetzels gehört zu den bekanntesten Figuren des Reformationszeitalters, auch wenn seine reale historische Gestalt in der populären Wahrnehmung unter zahlreichen Legenden verborgen ist. Obwohl die historische Forschung seit gut einhundert Jahren ein differenziertes Bild seines Lebens und seiner kirchlichen Wirksamkeit gezeichnet hat, ist dieses noch kaum über den Kreis der Spezialisten hinaus bekannt geworden.

Mit der Ausstellung soll die Chance genutzt werden, die historischen Person Johann Tetzels einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, seine Einbindung in die vorreformatorische Ablasspraxis zu verdeutlichen und damit spannende Einblicke in die Zeit zu geben, die schließlich in den Prozess der Reformation mündete.

Die Ausstellung ist vom 8. September bis zum 26. November 2017, dienstags bis freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr, samstags von 9:00 bis 20:00 Uhr sowie sonnstags von 12:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6,00 Euro.

Weitere Veranstaltungen in Jüterbog zum Reformationsjubiläum

Am 27. und 28. Mai 2017 zeigt das Open-Air Kino auf dem historischen Marktplatz Jüterbog die Filme „Luther“ und „Kohlhaas“. Am 8. und 9. September heißt es „Tetzel kommt“ beim großen Altstadtfest mit Umzug. Am 30. und 31. Oktober gibt es mit der Aufführung des Stücks „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist einen weiteren Höhepunkt. Unter der Regie des Theaters 89 werden Musiker, Sänger, Artisten sowie Bürger aus Jüterbog und Umgebung die Straßen und Plätzen des mittelalterlichen Stadtkerns von Jüterbog bespielen.

Hintergrundinformation Jüterbog

Die kleine Stadt Jüterbog, die den Titel Kulturerbe Europas trägt, liegt rund 60 Kilometer vom Zentrum Berlins entfernt. Bis nach Lutherstadt Wittenberg sind es rund 35 Kilometer. Der weitgehend erhaltene mittelalterliche Stadtkern mit drei Stadttoren, drei historischen Klosteranlagen und imposanten Kirchtürmen, gehört zu den interessantesten Stätten der Reformationsgeschichte in Brandenburg. Am Rathaus ist eine Statue des Heiligen Moritz zu sehen, die anzeigte, dass Jüterbog damals zum Machtgebiet des Erzbischofs von Magdeburg gehörte. In dessen Auftrag wurden hier im Frühjahr 1517 die Ablassbriefe verkauft. Originale Ablassbriefe in verschiedenen Ausführungen, je nach Geldbeutel der Käufer, werden im Stadtmuseum Jüterbog im Mönchenkloster präsentiert. Das ehemalige Franziskanerkloster war Schauplatz des berühmten Kanzelstreits mit Thomas Müntzer.

Anreise: Jüterbog ist vom Hauptbahnhof Berlin mit dem Regionalexpress der Deutschen Bahn in rund 50 Minuten erreichbar.

Weitere Informationen: www.jueterbog.eu

Download Reisetipp (word)

Download Reisetipp (pdf)

Download Pressefoto:

Cranach-Altar und der legendäre „Tetzelkasten“ in der Jüterboger Nikolaikirche

Foto: TMB-Fotoarchiv/Steffen Lehmann

zurück