09.08.17

Theater auf dem Wasser

Junge Theaterleute haben ein ganz besonderes Wandertheater geschaffen, das bis 6. September 2017 auf der Havel unterwegs ist. Auf seiner Reise ankert das „Traumschüff“! meist mehrere Tage an einem Ort. Tagsüber stehen Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche auf dem Programm und abends heißt es „Vorhang auf“ am Ufer.

Den Machern ist es dabei wichtig, die Grenze zwischen Bühne und Publikum zu öffnen. So besteht nach den Vorstellungen die Möglichkeit, mit den Zuschauern ins Gespräch zu kommen. Die Bühne selbst ist ein Katamaran, der zugleich als Gefährt sowie Unterkunft der Mitwirkenden dient. Das „Schüff“ hat deshalb verschiebbare Wände, die flexible Bühnenbilder für die verschiedenen Theaterstücke ermöglichen.

Studierende der Bauhaus-Universität Weimar haben im Sommersemester 2017 den Aufbau, also das „Haus“, entworfen und den Entwurf bis Ende Juli dieses Jahres realisiert. Getauft wurde das „Traumschüff“ am 29. Juli 2017 in Havelberg und befindet sich seit 1. August 2017 auf seiner Theatertour durchs Havelland.

Die erste Station ist Brandenburg an der Havel. Hier legt das Schiff vom 11. bis 13. August 2017 an, wo an zwei Abenden das Stück „Ufergeschichten“ auf dem Programm steht. Danach geht’s nach Pritzerbe, wo am 20. August 2017 „Ein Stück Pritzerbe“ zu sehen ist. Weitere Stationen sind Brieselang (21. bis 23. August 2017), Hennigsdorf (26. August 2017), Oranienburg (29./30. August 2017) und Werder/Havel (4. bis 6. September 2017).

Darüber hinaus macht die Theatercrew am 10. September 2017 Halt im Oderbruch-Museum in Altranft bei Bad Freienwalde. Hier wird das Stück „Bibergeil“ aufgeführt. Es handelt von dem alleinerziehenden Landwirt Thomas, der ein Maisfeld bewirtschaftet. Der Biber hingegen überschwemmt es mit Wasser. Dass Thomas das streng geschützte Tier nicht stören darf, sorgt natürlich für gehörigen Frust. Eine Geschichte über Heimat, Macht, Natur – und das Leben mit dem Biber.

Weitere Informationen zum Projekt und weitere Termine: www.traumschueff.de

Download Pressenews (word)

zurück