04.10.17

Tourismusbranche trifft sich in Templin zum Brandenburgischen Tourismustag

Am 11. und 12. Oktober 2017 findet im AHORN Seehotel Templin in der Uckermark der Brandenburgische Tourismustag statt. Die jährliche Veranstaltung ist das größte Branchentreffen der Touristiker in Brandenburg. Im Fokus der Vorträge und Workshops steht diesmal das Thema Essen & Trinken.

„Iss dich glücklich“ – mit diesem Motto ist das Programm der zweitägigen Veranstaltung überschrieben. Am 11. Oktober 2017 können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf interessante Vorträge von Experten freuen, die ganz unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten. So wagt Andreas Steinle von der Zukunftsinstitut Workshop GmbH einen Blick auf die Zukunft der Gastronomie und Billy Wagner vom angesagten Sterne-Restaurant Nobelhart & Schmutzig aus Berlin stellt in seinem Vortrag „Brutal lokal“ vor, was es heißt, ausschließlich mit guten regionalen Produkten zu arbeiten. In weiteren Vorträgen geht es um Mitarbeiterbegeisterung und um Trends à la „Avo-Lacto-Vega-Veggi“. Den Abschluss macht der Autor, Journalist und Radiokoch Helmut Gote mit seinem Beitrag „Brandenburg genießen, aber richtig!“.

Am 12. Oktober 2017 sind sechs Werkstätten zu unterschiedlichen Schwerpunkten geplant. Themen sind zum Beispiel die erfolgreiche Vermarktung im Netz, die Zusammenarbeit mit Food-Bloggern, Nachhaltigkeit im Gastgewerbe, oder die erlebnisorientierte Gestaltung von Gasträumen.

Veranstalter des Tourismustages sind das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg, der Landestourismusverband Brandenburg, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg, der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus, der Brandenburgische Kurorte- und Bäderverband sowie die Landesarbeitsgemeinschaft der IHKn des Landes Brandenburg.

Im Rahmen des Tourismustages verleiht Wirtschaftsminister Albrecht Gerber am 11. Oktober gegen 10:30 Uhr die Qualitätssiegel Servicequalität Deutschland an verschiedene Tourismusanbieter, i-Marken-Zertifizierungen an Tourist-Informationen sowie die Plaketten der „Brandenburger Gastlichkeit“ des DEHOGA an Restaurants und Hotels.

Informationen für Pressevertreter:

Der Brandenburgische Tourismustag beginnt am 11. Oktober 2017 um 10.30 Uhr im AHORN-Seehotel Templin, Am Lübbesee 1, 17268 Templin. Zu Beginn der Veranstaltung laden die Veranstalter zu einem Fototermin mit kurzem Statement ein. Für Medienvertreter besteht außerdem die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen. Bitte melden Sie sich dafür unter presse ‎@‎ reiseland-brandenburg.de an. Das ausführliche Programm des Tages finden Sie unter: www.tourismusakademie-brandenburg.de.

