10.03.17

Tourismuspreis Brandenburg 2017

Baum & Zeit Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten, die Alte Ölmühle Wittenberge und die Entdeckertouren des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree erhalten in diesem Jahr den Tourismuspreis des Landes Brandenburg.

Albrecht Gerber, Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, hat heute Abend in der Vertretung des Landes Brandenburg in Berlin den Tourismuspreis 2017 verliehen. 30 Vorschläge wurden für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Geprüft und bewertet wurden sie von einer Fachjury, die aus Experten aus ganz Deutschland besteht. Im Fokus stand dabei die Frage, welche Angebote und Projekte als Leuchttürme die touristische Marke Brandenburg am überzeugendsten widerspiegeln.

„Für die Prämierten ist der Preis ein gutes Marketinginstrument. Zugleich wollen wir mit der Auszeichnung die Branche anspornen, weiterhin attraktive Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, mit denen sie Gäste begeistern können“, sagte Minister Gerber. „Jahr für Jahr gelingt es uns, bei den Übernachtungszahlen eine Schippe draufzulegen. Das ist nur möglich, weil sich die Branche richtig ins Zeug legt. Der Tourismuspreis zeigt wie unter einem Brennglas, wie gut sich das Reiseland Brandenburg entwickelt hat. Besonders erfreulich: Die Zahl der Bewerbungen ist gestiegen, sie kamen aus nahezu allen märkischen Reisegebieten und aus den unterschiedlichsten Segmenten – von der Hotellerie über den Wassertourismus bis zu Kultur und Camping“, so der Minister weiter.

Dies sind die Preisträger des Jahres 2017:

Platz 1: Baum & Zeit Baumkronen- und Zeitreisepfad Beelitz-Heilstätten

Die Beelitzer Heilstätten sind das größte Flächendenkmal Brandenburgs, das auf eine über 100-jährige wechselhafte Geschichte zurückblicken kann. Das Gelände hat viele Nutzungen erfahren. Bis Anfang der 1990er Jahre war es militärisch geprägt. Das erklärte Ziel von Baum & Zeit bestand darin, die besondere Atmosphäre dieses Ortes mit der touristischen Erschließung zu erhalten und erfahrbar zu machen: Ein Transformationsprozess, der optimal gelungen ist. In einer Höhe von 20 Metern spazieren die Gäste auf dem Baumkronen- und Zeitreisepfad Beelitz-Heilstätten über einen breiten Steg und blicken auf eine ausgedehnte, teils verwilderte Parklandschaft sowie verlassene und verwunschen wirkende Gebäude. Die besondere Magie des Ortes entsteht durch die einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und Geschichte, die spannend inszeniert und zugänglich gemacht wird. Das aufregende Höhenerlebnis ist für alle Altersgruppen geeignet und komplett barrierefrei inszeniert. Der Baumkronenpfad ist erst der erste Teil der Erschließung des Areals. Weitere Projekte, wie die Sanierung der Gebäude und die Herrichtung des Parkareals, sind bereits in Planung. Die Transformation der ehemals militärischen Liegenschaft in ein außergewöhnliches Tourismusziel, das in hohem Maße bewegt und begeistert, hat die Jury überzeugt. „Kultiviert, beruhigend, natürlich“ – die Anlage repräsentiert alle drei Markenwerte der Tourismusmarke Brandenburg auf optimale Weise und ist dadurch ein Angebot für viele unterschiedlichen Zielgruppen.

Kontakt zur Veröffentlichung:

Baum & Zeit, Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz-Heilstätten, Tel. 03 32 04/63 47 23, info ‎@‎ baumundzeit.de, www.baumundzeit.de

Pressekontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):

Baum & Zeit, Holger Klemenz, Tel. 03 32 04/63 47 23, E-Mail: info ‎@‎ baumundzeit.de

2. Preis : Alte Ölmühle Wittenberge

Die denkmalgeschützten Gebäude der Alten Ölmühle in Wittenberge liegen direkt an der Elbe, der Elberadweg führt an der Haustür vorbei. Das Ensemble wurde behutsam in Wert gesetzt und ist heute ein Paradebeispiel für sinnvoll entwickelte historische Industriekultur. Ein Hotel mit Tagungsbereich, ein Restaurant mit Hausbrauerei, ein Kletter- und ein Tauchturm sowie ein Freigelände mit sommerlichem Beachbereich finden die Gäste hier vor. Ein über 2.000 qm großer Wellnessbereich mit Saunagarten auf dem Dach ist zur Zeit im Bau. Mit Ausdauer, unternehmerischer Weitsicht und Durchhaltevermögen hat die Familie Lange als klassischer Familienbetrieb über die Jahre einen touristischen Leuchtturm geschaffen, dessen Strahlkraft die gesamte Prignitz inspiriert. Die Strategie der Inhaber-Familie ist dabei nicht nur auf Radtouristen und Individualurlauber ausgelegt. Die Alte Ölmühle hält auch für das Gruppengeschäft und Paketanbieter attraktive Angebote bereit. Die gelungene Verbindung von Industriekultur mit dem Naturraum der Elbauen macht das Angebot der Alten Ölmühle zum Botschafter für die touristische Marke Brandenburg, dies hat die Jury ganz besonders überzeugt.

Kontakt zur Veröffentlichung:

Alte Ölmühle Wittenberge, Bad-Wilsnacker-Str. 52, 19322 Wittenberge, Tel. 038 77/567 99 46 00, info ‎@‎ oelmuehle-wittenberge.de, www.oelmuehle-wittenberge.de

Pressekontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):

Alte Ölmühle Wittenberge, Cornelia Leue, Tel. 038 77/567 99 418, E-Mail: leue ‎@‎ oelmuehle-wittenberge.de

3. Preis: Entdeckertouren des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree

Die Reiseregion Seenland Oder-Spree hat neben so bekannten Zielen wie der Märkischen Schweiz und dem Schlaubetal auch viele Orte zu bieten, die durchaus als Geheimtipps gelten können und die die Gäste der Region vielleicht nicht auf den ersten Blick entdecken. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree hat daher zusammen mit 150 Partnern und Anbietern 44 Tipps für Tagestouren ausgearbeitet, die per Rad, zu Fuß, im Kanu oder im Auto erlebbar sind und in der Broschüre « Entdeckertouren » präsentiert werden. Auch individuelle Tipps der Anbieter sind eingeflossen. Sie verraten zum Beispiel die schönsten Badestellen oder Picknickplätze. Zur Vermarktung und Kommunikation der Broschüre wurde eine schlüssige Strategie gewählt, die On- und Offline-Wege geschickt kombiniert. So gibt es eine Übersichtskarte und QR-Codes sowie eine dazugehörige Website, die die Angebote alle auch online verfügbar macht. Die Jury hat insbesondere die konsequente und zielgruppengenaue Aufbereitung der « Entdeckertouren » überzeugt. Der Tagestourismus macht in Brandenburg rund zwei Drittel der touristischen Wertschöpfung aus. Mit der Broschüre liegt ein Medium vor, dass diese große Zielgruppe mit passgenauen und qualitativ hochwertigen Angeboten anspricht. Mit der vorbildlichen Vernetzung der Anbieter wird außerdem die Regionalität hervorgehoben. Die Urlaubswelt „Landlust ausleben“ ist hier bestens erlebbar. Das Angebot prägt die Marke exemplarisch.

Kontakt zur Veröffentlichung:

Tourismusverband Seenland Oder-Spree e. V., Ulmenstraße 15, 15526 Bad Saarow, Tel. 03 36 31/86 81 00, info ‎@‎ seenland-os.de, www.seenland-os.de

Pressekontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):

Tourismusverband Seenland Oder-Spree, Sandra Ziesig, Tel. 033631-868103, E-Mail: ziesig ‎@‎ seenland-os.de

Hintergrundinformation Tourismuspreis des Landes Brandenburg

Seit dem Jahr 2001 vergibt der Wirtschaftsminister der Landes Brandenburg immer zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin den Tourismuspreis. Seit Bestehen des Preises hat sich die Tourismusbranche weiterentwickelt und verändert. Auch der Preis ist immer wieder mit der Zeit gegangen und wurde den neuen Gegebenheiten angepasst. Gleich geblieben ist die Grundidee, die zur Einführung des Preises geführt hat: touristische Anbieter, Unternehmer, Vereine oder Projekte auszuzeichnen, die beispielgebend für die Leistungsfähigkeit und die Kreativität der Tourismusbranche Brandenburgs sind. In den vergangenen Jahren ist die touristische Markenstrategie mehr und mehr in den Fokus gerückt. Maßgeblich ist für die Jury daher jetzt auch, ob die Bewerber die „Marke Brandenburg“ überzeugend widerspiegeln und die Markengrundsätze beachten.

Die Preisträger erhalten Preisgelder in Höhe von 2 500 Euro (1. Platz), 1 500 Euro (2. Platz) sowie 1 000 Euro (3. Platz).

In der Jury des Tourismuspreises sind Tourismusexperten aus ganz Deutschland vertreten. Sie sind zum Beispiel für Hochschulen, Reiseveranstalter, Branchenverbänden oder in den Medien tätig.

Die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH verlieh heute ebenfalls anlässlich der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) zum sechsten Mal den Sonderpreis für Zivilcourage und Gemeinsinn. Mit ihm werden Menschen und Institutionen des Landes Brandenburg ausgezeichnet, die mit Mut und Weitsicht etwas für die Gesellschaft unternehmen.

