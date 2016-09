13.09.16

Trompeten-Töne im Abendlicht

Kraniche und Wildgänse machen Rast in Brandenburg

Wenn Tausende von Kranichen und Wildgänsen bei leuchtend rotem Abendhimmel nahezu gleichzeitig im Wasser landen, ist das ein ganz besonderer Moment. Die Zugvögel lieben die zahlreichen flachen Gewässer in Brandenburg als Rastplatz auf ihrer herbstlichen Reise Richtung Süden. Wer dieses Naturschauspiel einmal erleben möchte besucht zum Beispiel das Heinz-Sielmann-Natur-Erlebniszentrum in Wanninchen, die Teichgebiete von Linum oder den Nationalpark Unteres Odertal.

Wanninchen: Jeden Herbst ist es erneut ein unvergessliches Naturerlebnis: Tausende Kraniche und Gänse rasten auf ihrer Reise gen Süden in der Luckauer Region. Die Bergbau-Folgelandschaft um den Ort Wanninchen bietet dabei mit seinen ausgedehnten flachen Gewässern wie dem Schlabendorfer See hervorragende Plätze für Kraniche zum Übernachten, so dass sich hier in den vergangenen Jahren der bedeutendste Kranich-Schlafplatz im Süden von Brandenburg entwickelt hat. Dort wo einst die Braunkohle abgebaut wurde, ist inzwischen eine reizvolle Landschaft mit Wäldern, Seen und Dünen entstanden, so dass neben Kranichen auch Uferschwalben, Wiedehopf und viele weitere seltene Arten neuen Lebensraum gefunden haben. Vom Aussichtsturm am Heinz-Sielmann-Natur-Erlebniszentrum lässt sich das Spektakel der großen, grau gefiederten Zugvögel besonders gut beobachten.

Bis 22. September 2016 gibt es immer mittwochs, samstags und sonntags für Besucher Kranich-Beobachtungen, während der Wanninchener Kranichwochen vom 23. September bis 16. Oktober 2016 sogar von mittwochs bis sonntags. Zusätzlich führen in dem Zeitraum immer freitags Safari-Touren mit dem Kleinbus zu den Futterplätzen von Kranichen und Wildgänsen im Naturpark.

Informationen zum Programm:

Heinz-Sielmann-Stiftung, Wanninchen 1, 15926 Luckau / Ortsteil Görlsdorf, Telefon: 03544. 557755, www.wanninchen-online.de

Weitere Termine zur Kranichzeit in Wanninchen können hier heruntergeladen werden.

Linum: Auch das Havelland fliegen Kraniche gerne an. Genauer gesagt die Region um den Ort Linum. Sie sind meist schon von weitem mit ihren trompetenähnlichen Rufen zu hören. Jährlich rasten hier in den Linumer Teichgebieten zehntausende Kraniche, bevor sie sich in wärmere Gefilde aufmachen. Es handelt sich dabei um einen der größten Kranichrastplätze Europas. Mehr als 80.000 Kraniche wurden an manchen Tagen schon gezählt. Die flachen Teiche dort und die angrenzenden nassen Wiesen wirken besonders anziehend auf die Vögel.

Geboten werden Führungen zum abendlichen Einflug der Kraniche und zwar vom vom 23. September bis 6. November 2016 – immer Freitag, Samstag und Sonntag. Für Frühaufsteher und Kranichfreunde, die die Kranichrast individueller erleben möchten, bietet sich die Führung zum morgendlichen Kranichausflug an, die jeden Sonntag im Oktober um 7:15 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist jeweils die Storchenschmiede in Linum. Während der Saison gibt es darüber hinaus Bus-Exkursionen (Termine vom 30.9. bis 16.10.2016, Start jeweils 15 Uhr) von der Berliner Geschäftsstelle aus. Für alle Führungen gilt zudem dunkle, wettergerechte Kleidung sowie festes Schuhwerk.

Informationen zum Programm und Anmeldung:

Storchenschmiede Linum, Nauener Straße 54, 16833 Linum, Telefon: 033922. 50500; Anmeldungen für die Bus-Exkursionen, NABU-Geschäftsstelle Berlin: 030. 986 08 37-0 oder 986 41 07, www.storchenschmiede.de

Gartz, Nationalpark Unteres Odertal: Im unteren Odertal befindet sich ein weiterer großer Kranichschlafplatz in Brandenburg. Bis zu 15.000 Vögel übernachten in dieser Region, einer urwüchsigen Flussauenlandschaft zwischen dem westlichen Ufer auf deutscher Seite und östlichen Ufer auf polnischer Seite. Alle Jahre wieder, wenn der Herbst naht, ziehen in den frühen Abendstunden tausende Kraniche über den Deich bei Gartz (Oder). Den Tag über haben sie auf den Feldern nach Nahrung gesucht, speziell auf den abgeernteten Maisfeldern der Umgebung. Danach haben sie nur ein Ziel: ein gut geschützter Schlafplatz in den unzugänglichen Poldergewässern.

Deshalb feiert die Stadt Gartz vom 30. September bis 9. Oktober 2016 zum 11. Mal die Internationale Kranichwoche. Die Veranstaltungen finden beiderseits der Oder statt und reichen von geführten Morgen-Wanderungen, Radtouren zu den Fressplätzen der Vögel bis hin zu Ausstellungen und Vorträgen. Höhepunkt eines jeden Tages ist die Führung zum abendlichen Kranichzug.

Informationen zum Programm und Anmeldung:

Nationalpark Unteres Odertal e.V., Vierradener Straße 31, 16303 Schwedt/Oder, Telefon: 03332. 2559-0, www.unteres-odertal.de

Weitere Termine zur Kranichzeit im Nationalpark Unteres Odertal können hier heruntergeladen werden.

