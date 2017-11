06.11.17

Überblick für Fans der Gartenkunst: Neue Broschüre „Flanieren in Parks & Gärten“ erschienen

Auch wenn sich das Gartenjahr 2017 langsam dem Ende zuneigt, der Herbst ist mit seiner Laubfärbung noch eine wunderbare Zeit, um durch Parks und Gärten zu spazieren. Brandenburg ist Gartenland und bietet eine große Fülle an besonderen Gartenanlagen. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree hat für seine Region im Osten Brandenburgs nun die Broschüre „Flanieren in Parks & Gärten“ herausgegeben, die einen sehr guten Überblick bietet.

Insgesamt 40 Parks und Gärten im Seenland Oder-Spree werden in der Broschüre vorgestellt. Darunter sind so bekannte Parks wie der des Schlosses Neuhardenberg, der von Peter Joseph Lenné geplant wurde, oder der Garten von Schloss Steinhöfel, der als der erste Landschaftsgarten im englischen Stil in der Mark Brandenburg gilt. Auch der rekonstruierte Barockgarten des Klosters Stift Neuzelle und der Botanische Garten in Frankfurt (Oder) fehlen nicht. Weniger bekannt dürfte zum Beispiel der Schlosspark Jahnsfelde bei Müncheberg sein, dessen Gestaltung von Hermann Fürst von Pückler-Muskau beeinflusst wurde. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree schaut mit der Broschüre auch über die Grenze der Reiseregion bis nach Berlin. Vier Anlagen in den östlichen Berliner Stadtbezirken Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick wurden aufgenommen. Durch die gerade beendete Internationale Gartenausstellung IGA wurde hier die touristische Zusammenarbeit belebt.

Alle 40 Gartenanlagen werden jeweils auf einer Doppelseite mit Text und schönen Bildern präsentiert. Es gibt Informationen zur Geschichte und zu besonderen Gestaltungselementen sowie Servicehinweise zu Öffnungszeiten, möglichen Eintrittspreisen und zur Anfahrt. Gespickt sind die Texte außerdem mit ausgewählten Zitaten berühmter Persönlichkeiten zu Gärten und zur Natur.

Eine Inspiration für Gartenfans sind auch vier Parkrouten, die exemplarisch aufzeigen, wie sich bei einem Tagesausflug der Besuch gleich mehrerer Gärten verbinden lässt.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 20.000 Stück erschienen und ist in allen Touristinformationen im Seenland Oder-Spree sowie beim Tourismusverband Seenland Oder-Spree (Tel. 033631-868100, E-Mail info@seenland-os.de) erhältlich.

In Kürze sind alle Infos auch online unter www.Seenland-OderSpree.de verfügbar.

Weitere Informationen unter:

www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/gaerten-parks

Download Pressenews (word)

zurück