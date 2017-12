04.12.17

Unter Dampf: Nikolaus-, Advents- und Weihnachtsfahrten auf Schienen

Auch wenn Smartphones, Playstations & Co mittlerweile unter vielen Tannenbäumen liegen, die Modelleisenbahn ist und bleibt einer der Weihnachtsklassiker. Das Thema zieht nach wie vor, was man auch an den gigantischen Besucherzahlen des Miniaturwunderlandes in Hamburg sehen kann. Große und kleine Eisenbahnfans können sich aber nicht nur an der Modellvariante des Schienenverkehrs erfreuen, Touren mit Museums- oder Kleinbahnen sind schöne Ausflüge, auch in der Vorweihnachtszeit und im Winter. Wir stellen einige Brandenburger-Tourenangebote der nächsten Wochen vor.

Nikolausfahrten in der Prignitz

Auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin liegt die Prignitz. Einst verband dort eine schmalspurige Kleinbahn die Orte Kyritz, Breddin, Glöwen, Havelberg, Perleberg und Pritzwalk und gewährleistete so die Verbindung zu den normalspurigen Eisenbahnen, welche in die große weite Welt hinaus führten. Das vorweihnachtliche Flair kann man dort bei den Nikolausfahrten in der Prignitz am 9. und 10. Dezember 2017 genießen. Dann geht es mit dem „Pollo“ von Lindenberg nach „Sankt Nikolaus“. Unterwegs steigt der Nikolaus mit seinem Engel in den Zug und verteilt Geschenke an die kleinen Fahrgäste. In Brünkendorf lädt ein kleiner Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Der Wahrberge-Heimatverein aus Groß Woltersdorf sorgt mit Kuchen, frischen Waffeln und Grill für das leibliche Wohl.

Fahrpreise: Kind 1-12 Jahre 3,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro. Abfahrten in Lindenberg 10.00, 11.30, 13.00,14.30, 16.00 Uhr. Fahrkartenverkauf im Kleinbahnmuseum. Weitere Informationen unter: www.Pollo.de

Romantische Adventsfahrten der Heidekrautbahn

Der weihnachtlich geschmückte Dampfzug der Heidekrautbahn fährt ebenfalls am 9. und 10. Dezember 2017 vom Haltepunkt Wilhelmsruher Damm durch das winterliche Mühlenbecker Land nach Basdorf. Im Zug verteilt der Nikolaus Süßigkeiten. Während des Aufenthaltes im Bahnbetriebswerks Basdorf können die dortigen Fahrzeughallen und historischen Werkstätten besichtigt werden und im Heidekrautbahn-Museum können sich die Gäste über die Geschichte der Heidekrautbahn informieren. Auf dem Festplatz wird ein Lagerfeuer entzündet. Die kleinen Fahrgäste können Knusperhäuser bauen und eine Weihnachtsgeschichte hören. Zur Stärkung erwartet die Besucher Kaffee und Kuchen, Leckereien vom Grill und ein vielfältiges Getränkeangebot. Selbstverständlich raucht auch wieder die Gulaschkanone, es gibt Erbsensuppe und Würstchen.

Hinweis: Auch wenn die Fahrten momentan ausgebucht sind können durch Stornierungen kurzfristig wieder Sitzplätze frei werden. Diese werden umgehend zur Buchung freigegeben. Weitere Informationen gibt es unter: www.berliner-eisenbahnfreunde.de

Unterwegs mit dem Winterexpress

Eine winterliche Sonderfahrt nach Weihnachten gibt es am 30. Dezember 2017 mit dem Panorama-Schienenbus nach Groß Schönebeck mit anschließender Besichtigung des Heidekrautbahn-Museums in Basdorf. Der historische Schienenbus Vt 95 aus dem Jahr 1954 startet in Berlin-Gesundbrunnen und bringt die Gäste, wegen Bauarbeiten und Streckensperrung auf der Stettiner Bahn zwischen Pankow und Karower Kreuz, umgeleitet über den östlichen Berliner Innenring durch das noch weihnachtlich geschmückte Berlin über Lichtenberg nach Karow, auf die Heidekrautbahn und durch den winterlichen Naturpark Barnim nach Groß Schönebeck. Nach einem kurzen Aufenthalt zum Umsetzen von Schienenbus und Beiwagen geht es direkt in das Heidekrautbahn-Museum nach Basdorf. Dort können sich die Teilnehmer bei einer Bratwurst vom Grill stärken und bei einer Führung das Heidekrautbahn-Museum und die Werkstätten besichtigen. Zum Aufwärmen erhält jeder Fahrgast einen Becher Glühwein oder Kinderpunsch. Am 15. Dezember 2017 werden für alle bis dahin bezahlten Buchungen weihnachtliche Sonderfahrkarten per Post verschickt, bei späteren Zahlungseingang werden die Sonderfahrkarten vom Schaffner am Zug ausgegeben. Weitere Informationen unter: www.berliner-eisenbahnfreunde.de

Mit der Draisine zum Weihnachtsbaum

Mit der Hebeldraisine geht es an den Adventssonntagen um 11.00 Uhr von Zossen durch die winterliche Landschaft nach Mellensee. Nach einer halbstündigen Fahrt werden die Gäste mit einem heißen Getränk am Lagerfeuer empfangen. Gut gestärkt geht es dann ans Aussuchen des Baumes. Eine breite Auswahl an ökologisch angebauten Weihnachtsbäumen - z.B. Blaufichten, Nordmanntannen und weitere Sorten (von 1,2 m bis 3,5 m) steht zur Wahl. Die Bäume können die Gäste selbst schlagen, es stehen ihnen auch tatkräftige Helfer zur Seite. Zurück zum Ausgangsort geht es wieder mit der Draisine - der Baum wird zum Draisinenbahnhof transportiert. Die Tour kann wahlweise mit einem Gänseessen im Restaurant abgerundet werden. Preis: 24,99 Euro pro Person, 9,99 Euro pro Kind. Weitere Informationen unter: www.erlebnisbahn.de. Ideal auch für Weihnachtsfeiern: Die Winter-Märchen-Tour, die täglich ab 16:00 und 17:30 Uhr startet und freitags bis samstags auch um 19:00 Uhr stattfindet.

