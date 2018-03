01.03.18

Urlaub am Wasser und Theodor Fontane

Vom 7. bis 11. März 2018 präsentiert sich Brandenburg auf der Internationalen Tourismusbörse wieder gemeinsam mit Berlin. Die Messegäste finden den Gemeinschaftsstand der beiden Bundesländer auf 1600 Quadratmetern in Halle 12. Unter dem Dach der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH stellen in diesem Jahr 35 Aussteller ihre Angebote vor. Berlin ist mit 34 Partnern vertreten.

Ein Messeschwerpunkt für Brandenburg ist in diesem Jahr der Wassertourismus. Zusammen mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern wird Brandenburg im Frühjahr Deutschlands größtes vernetztes Wassersportrevier und den Urlaub auf und am Wasser bewerben und in den Mittelpunkt einer gemeinsamen Kampagne stellen. Der Wassertourismus hat für Brandenburg eine herausragende Bedeutung. 39 Prozent der Brandenburg-Urlauber geben an, dass die Aktivitäten an und auf dem Wasser bei ihrem Urlaub die größte Rolle gespielt haben*.

Ein weiteres wichtiges Thema auf der ITB ist der 200. Geburtstag Theodor Fontanes im Jahr 2019. Zahlreiche Veranstaltungen des Fontane-Jahres stehen bereits fest und können den Fachbesuchern auf der ITB vorgestellt werden. Kulturland Brandenburg und die Fontane-Stadt Neuruppin sind als Partner auf der ITB dabei.

Erstmals präsentiert sich in diesem Jahr auch Tropical Islands unter dem Dach der Hauptstadtregion.

Zentraler Bestandteil des gemeinsamen Messestandes von Brandenburg und Berlin ist auch in 2018 wieder der interaktive Medienraum im Zentrum des Gemeinschaftsstands. Hier können sich die Besucher an einem großen Medientisch spielerisch und multimedial über die Highlights der beiden Bundesländer informieren und sich so auf eine interaktiven Entdeckungstour begeben. Der Tisch ist mit einer fünfzehn Meter langen LED Wand vernetzt und „reagiert“ auf die von den Besuchern gewählten Themen.

Brandenburg lädt die Messebesucher außerdem wieder dazu ein, im Naturkino Platz zu nehmen und sich vom Messetrubel zu erholen. Auf einer riesigen Leinwand werden hier beruhigende Naturaufnahmen aus dem Naturpark Uckermärkische Seen in hochauflösender Cinemaskop-Technik gezeigt. Bei Vogelzwitschern und quakenden Fröschen lässt es sich gut entspannen.

An den Fachbesuchertagen von Mittwoch bis Freitag haben touristische Akteure und Interessierte der Hauptstadtregion außerdem die Möglichkeit, bei der Kooperationsbörse „Meet&Match“ des Clustermanagement der TMB Kontakte mit anderen Touristikern sowie tourismusnahen Branchenvertretern wie z.B. aus der Gesundheitswirtschaft und der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche zu knüpfen.

Berlin nimmt Besucher der ITB in diesem Jahr mit auf eine Zeitreise in das legendäre Berlin der Zwanziger Jahre. Noch vor der Free-TV-Premiere der Serien-Sensation „Babylon Berlin“ im Herbst werden mit einer historischen Straßenszene die Goldenen Zwanziger wieder lebendig. Besucher können sich mit passenden Accessoires ausstatten und in einem Original-Fahrzeug Platz nehmen.

Auch die Berliner Kultur präsentiert sich auf der ITB: In den kommenden Jahren entstehen in Berlin neue Häuser, die das Kulturangebot rund um die Museumsinsel erweitern. Zentrum dieser neuen kulturellen Mitte ist das Humboldt Forum. Auf der großen Sonderfläche am Berlin-Stand können sich Besucher einen ersten Eindruck von diesem wichtigen Bau verschaffen. Weitere Kulturpartner auf der ITB sind das Bauhaus Archiv und das Zeiss Großplanetarium. Kulturprojekte Berlin informieren über die geplanten Aktionen zum Tag der Deutschen Einheit.

* GFK/IMT Destination Monitor 2016

