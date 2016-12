13.12.16

Vierter Advent in Brandenburg: Unsere Weihnachtsmarkt-Tipps

Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöstern und Schlössern, am See oder mitten in der Natur - Weihnachtsmärkte von ganz klein bis groß, mit Karussels und Märchenbühnen gibt es in diesem Jahr in Brandenburg. Ab sofort stellen wir Ihnen jede Woche einige besonder stimmungsvolle Weihnachtsmärkte vor.

Weihnachtsmarkt unter Eichen (17./18.12.2016) in Frohnsdorf

Die Waldgaststätte „Zur Alten Eiche“ von Hannah Präger in Frohnsdorf, einem Ortsteil von Treuenbrietzen, ist die Kulisse für diesen urigen Weihnachtsmarkt. Mitten im Naturpark Nuthe-Nieplitz ist der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auch die Gelegenheit die Landschaft vor den Toren Potsdams und Berlins zu entdecken. Am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr!

Advent mit der Weihnachtsgans Auguste in Oranienburg (16. bis 18.12.2016)

Vor der prachtvollen Kulisse des Oranienburger Barockschlosses locken bereits zum siebenten Mal Kunst, Kultur, Handwerk und Handel. Zum Markt gehört traditionell die Aufführung der Geschichte „Weihnachtsgans Auguste“ (an allen drei Tagen).

Advent in der Confiserie Felicitas in Hornow (17./18.12.2016)

Die Confiserie Felicitas ist für sich schon ein Muss im Advent: Leckere Schokoladen und Pralinen warten auf die Besucher in Hornow in der Lausitz. In der Schaumanufaktur kann sogar die eigene Schokolade gemacht werden. In diesem Jahr gibt es mit dem Adventsmarkt einen zusätzlichen Anreiz, sich auf den Weg in die Lausitz zu machen. Händler aus der Region haben Wein und Produkte aus verschiedenen Hofläden im Angebot. Es gibt Selbstgenähtes und Filzarbeiten. Wer noch kleine Geschenke aus der Region sucht, wird hier sicher fündig. Für den weihnachtlichen Gaumenkitzel sorgen Wildspezialitäten vom Rost oder frisch gebackene Waffeln aus der Confiserie Felicitas. (am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr)

Paretzer Dorfweihnacht in Ketzin 2016 (18.12.2016, ab 13 Uhr)

Weit über die Region hinaus bekannt ist mittlerweile die Paretzer Dorfweihnacht in Ketzin. Das lebende Krippenspiel, vorgeführt mit Kindern, einem echten Baby und lebenden Tieren, wie Esel, Schafe und Pferden erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Darsteller ziehen durch das Dorf und suchen eine Herberge. Erst im Storchenhof Paretz in der Scheune finden sie Quartier in einer Krippe - so wie es die Legende erzählt. Selbst Besucherkinder dürfen als Engel mit spielen. Auf dem kleinen besinnlichen Weihnachtsmarkt finden die Besucher noch so manches für den Gabentisch. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Märchenhaftes Ribbeck (17./18.12.2016)

Rund um das Schloss verwandelt sich der Anger des bekannten Dorfs an den vier Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. Zehn Akteure, darunter u.a. das Schloss Ribbeck, die Kirche, das Alte Waschhaus, der Ribbäcker und das Café Monet im Landhaus Ribbeck haben in ihren Häusern je eine Märchenaufführung vorbereitet. Das Repertoire umfasst wahre Märchenklassiker wie Rapunzel, Sterntaler oder Frau Holle. Ergänzt wird dieses Angebot durch weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste und gemeinsames Plätzchenbacken. Karten für die Aufführungen unbedingt vorher online bestellen), www.maerchenhaftes-ribbeck.de.

Weihnachten vor dem Schloss (17.-18.12.)

Bereits ein Advents-Klassiker ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg im Ruppiner Seenland. Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein. www.schloss-liebenberg.de.

