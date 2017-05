24.05.17

Von Biotürmen, eiszeitlichen Gletschern und Meister Adebar: Frühlingshafte Ausflugstipps fürs verlängerte Wochenende

Zum nächsten Mai-Wochenende kommt der Frühsommer so richtig in Schwung. Die Temperaturen bewegen sich wieder in Richtung 30-Grad-Marke. Grund genug, einen schönen Ausflug nach Brandenburg zu planen. Für Unentschlossene, hier ein paar Tipps, die Lust aufs Land machen.

Kanutour von Königs Wusterhausen zum Lankensee

Einfach mal die Stadt hinter sich lassen. So könnte das Motto der Kanutour von Königs Wusterhausen zum Lankensee lauten. Die leichte, rund zehn Kilometer lange Tour ist in rund zwei bis drei Stunden zu schaffen und damit auch für Familien gut geeignet. Los geht es am Stadtanleger, ganz in der Nähe des Nottekanals. Die Fahrt führt zunächst durch den Hafen Königs Wusterhausen, den größten Hafen Brandenburgs. Dann geht es scharf rechts flussaufwärts in die Dahme hinein. Nach der Schleuse Neue Mühle und dem Krimnicksee wird die Seebrücke Senzig erreicht. Am Ziel liegt der Campingplatz „Am Lankensee“ mit seinem großen Sandstrand. Wer es ruhiger mag, steuert das östliche Ufer des Sees an, das teilweise noch unberührt ist. www.reiseland-brandenburg.de/kanu

Entdeckertour Lausitzer Seenland

Für Neugierige, die auf eigene Faust auf Entdeckung durchs Lausitzer Seenland gehen möchten, gibt es elf neue Tourenvorschläge rund um die Energie-Route. Sie führen zu großen und kleinen Sehenswürdigkeiten. Tour 9 erstreckt sich rund um die so genannten Biotürme in Lauchhammer. Das überaus eigenwillige Ensemble dieses trutzigen Gemäuers ist kein Überbleibsel aus dem Mittelalter, sondern vielmehr letzter baulicher Zeuge einer längst abgerissenen gigantischen Kokerei. Von der gläserner Außenplattform hat man übrigens einen wunderbaren Ausblick. Weitere Stationen der Tour sind unter anderem eine 1837 gebaute Gebläsemaschine sowie das Kunstgussmuseum. Alle elf Taschenführer sind übrigens kostenlos als PDF abrufbar unter: www.energie-route-lausitz.de

Ziegeleipark Mildenberg

Zu Gründerzeiten wurden im "Zehdenicker Ziegeleirevier", dem größten Europas, Milliarden von Ziegeln hergestellt, aus denen Berlin und große Teile der Mark erbaut wurden. Egal, ob Natur, Museum, spannende Führungen, Fahrten mit verschiedenen Bahnen oder tolle Veranstaltungen – der Ziegeleipark Mildenberg bietet eine Menge Abwechslung für einen schönen Ausflug nach Oberhavel. Im Mittelpunkt der Ausstellungen stehen die Menschen, die hier gearbeitet und zeitweise auch gelebt haben, in dieser jetzt so grünen, zum Erholen geeigneten Landschaft, wo über 100 Jahre lang Schornsteine rauchten, Tonstaub in der Luft lag, dampfende Bagger lärmten, Loren quietschten und die Frachtkähne mit den fertigen Ziegeln ablegten. Weitere Infos unter: www.ziegeleipark.de

Familienausflug in den Nationalpark Unteres Odertal nach Criewen

Die Zeit der intensiven Klänge hat begonnen. Seit ein paar Wochen hört man aus den Schilfflächen die Rohrschwirle und Schilfrohrsänger. Nach und nach kommen nun Teichrohr und Drosselrohrsänger dazu. Diesen Monat lohnen sich vor allem nächtliche Spaziergänge durch den Nationalpark. Mit etwas Glück bekommt man dann Wachtelkönige zu hören, Wasserrallen und Rohrdommeln begleitet von Grünfröschen, Feldschwirl, Sprosser und Nachtigal. Tagsüber kann man Rotschenkel, Uferschnepfe und den Großen Brachvogel beobachten. Der Nationalpark Unteres Odertal ist Deutschlands einziger Auen-Nationalpark. Das Besucherzentrum wartet mit spannenden Infos und Installationen. Im Anschluss empfiehlt sich eine Wanderung auf dem 10 km langen „Weg der Augenblicke“. Fernglass nicht vergessen. Weitere Infos unter: www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Burg Ziesar

„Ort hinter dem See“ ist die Übersetzung für den slawischen Namen Zi-e-sar und spielt auf die natürlichen Gegebenheiten an. Einst lag die die Burg Ziesar auf einem Höhenrücken zwischen Seen und dem Feuchtgebiet des Fiener Bruchs und deckte die wichtige Verbindung zwischen den Metropolen Magdeburg und Brandenburg. Erwähnt wurde sie erstmals in der Stiftungsurkunde des Bistums Brandenburg (948 oder 965) als civitas „Ezeri“ und gehörte dem Bischof von Brandenburg. Besichtigt werden kann das Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters mit seiner Dauerausstellung "Wege in die Himmelsstadt" sowie der Bergfried, der in 35 Meter Höhe einen wunderbaren Aus- und Überblick über Ziesar und seine Umgebung bietet. Ebenso gibt es eine Burgkapelle. Anläßlich des 500. Reformationsjubiläums gibt es auch Sonder-Ausstellungen. Tagesprogramme, Stadtführungen und Wandertouren gibt es unter: www.burg-ziesar.de sowie www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Radtour Treffpunkt Adebar

Lautes Klappern begleitet die Ausflügler auf dieser Route durch das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg. Schließlich gehört die Prignitz zu den storchenreichsten Regionen Deutschlands. Auf den feuchten Wiesen entlang des breiten Stroms finden die Adebare reichlich Nahrung. Majestätisch segeln die Weißstörche durch die Luft und weisen den Weg zu den Beobachtungspunkten an der Elbe und am Zufluss der Havel zwischen Abbendorf und Gnevsdorf. Die Nase ganz weit oben trägt man in Rühstädt – Störchegucken an rund 30 Horsten im Ort. Die Tour startet in Bad Wilsnack und ist 26,5 km lang. Weitere Infos unter: www.dieprignitz.de sowie www.reiseland-brandenburg.de/radfahren

Himmelfahrt nach Himmelpfort

Für alle, die schon früh auf den Beinen sind gibt es am Donnerstag, den 25.05.2017 schon ab 8 Uhr die Möglichkeit mit einem leckeren Frühstück den Tag bei einem herrlichen Blick über die Terrasse auf die Klosterwiese und den Haussee zu beginnen. Die Musikerinnen von Fabula Luna begleiten die Gäste musikalisch durch den Tag und den Abend. Für das leibliche wohl sorgt das Team des Weihnachthauses – es gibt leckeres vom Grill, Getränke und selbstverständlich Kaffee- und Kuchenspezialitäten. Ein ganz besonderes Angebot gibt es dann um 15 Uhr auf der Sommerbühne: Sabine Sinnecker spielt das Kindertheaterstück „Der Froschkönig“. Auch die „Himmelpforter Sommerbühne“ wird an diesem Tag traditionell wieder eröffnet. Die „Himmelpforter Sommerbühne“ ist eine Konzert- und Kleinkunst-Reihe, die immer zu Himmelfahrt beginnt und dann bis Ende September jeden Donnerstagabend um 19 Uhr stattfindet. Der Eintritt ist frei – Spenden für die Musiker sind erbeten. Ort: Weihnachtshaus Himmelpfort – Haus des Gastes, Klosterstr. 23 – 16798 Himmelpfort Tel.: 033089/41888ext. www.weihnachtshaus-himmelpfort.de

Wanderung Köthener Heideseen

In den Krausnicker Bergen zwischen Groß Wasserburg und Köthen haben eiszeitliche Gletscher ihre Spuren hinterlassen. Der größte ist der Köthener See, umschlossen von einem dichten Schilfgürtel. Die anderen verstecken sich im ausgedehnten Mischwald des Hügellandes. Vom Aussichtsturm auf dem Wehlaberg hat man einen fantastischen Ausblick über die Landschaft. Einkehren kann man in Kühns Gasthaus „Zum Köthener See“ in Köthen. Mehr Infos unter: www.reiseland-brandenburg.de/wandern

Weitere Ausflugstipps unter: www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressemitteilung (word)

zurück