02.03.17

Von Shii-take-Pilzen, Waldmöpsen und Luther-Bier

Ob Pückler-Sonderausstellung und Kostümführung, auf Tour mit dem Luther-Pass oder Stadtrallye und Führung zu Loriots Waldmöpsen - mit den ITB-News aus Brandenburg haben wir auch in diesem Jahr wieder eine umfangreiche Übersicht über die Angebote der Mitaussteller aus dem Land für Sie zusammengestellt. In nur wenigen Tagen ist es soweit - Brandenburg präsentiert sich dann wieder als Hauptstadtregion auf der Weltleitmesse des Tourismus in Halle 12.

So erreichen Sie das Presse-Team der TMB auf der ITB:

Birgit Kunkel, Leiterin Unternehmenskommunikation/Pressesprecherin, Tel. 0170-2246823

Patrick Kastner, Unternehmenskommunikation/stellvertr. Pressesprecher, Tel. 0151-46196471

Regina Zibell, Pressereferentin Auslandsmärkte/ Pressereisen, Tel. 0175-2220036

Steffen Lehmann, Referent Online-Medien und Blogger-Relations, Tel. 0172-7831210

Sowie per E-Mail an: presse ‎@‎ reiseland-brandenburg.de

