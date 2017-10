26.09.17

Wandern durch leuchtende Wälder

Von bunt gefärbten Blättern, tief eingeschnittenen Tälern und Baumhäusern in der Uckermark

Der Herbst gilt bei vielen Wanderern als die Lieblingsjahreszeit. Das Licht der Sonne wird wärmer und bricht sich zwischen den herbstlich gefärbten Blättern. Die schon merklich frischere Luft durchstreift die Baumwipfel, so dass Wandern um diese Jahreszeit genau die richtige Aktivität ist. Wir haben deshalb die schönsten Wandertouren zusammengestellt, auf denen der „Indian Summer“ von Brandenburg besonders gut zu erleben ist.

Entdeckungen im UNESCO-Weltnaturerbe Grumsin: Eine Expedition in den Buchenwald Grumsin in der Uckermark ist wie eine Reise in die Wildnis. Und wer ihn im Oktober besucht, wird ein wahres herbstliches Feuerwerk aus bunt gefärbten Buchenblättern erleben – in gelb, orange, rot und braun. Hier stehen auf engstem Raum Buchen mit den unterschiedlichsten Formen, die rund 200 Jahre alt sind. Manche sind sogar noch älter. Der Buchenwald in der Nähe von Angermünde, mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, ist seit 2011 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Mit seinen rund 600 Hektar ist der Grumsiner Forst der größte noch zusammenhängende Tieflandbuchenwald der Welt. Und wenn der Mensch nicht vor mehr als 1.000 Jahren damit begonnen hätte, die Urwälder zu roden und das Land zu bewirtschaften, sähe die Landschaft noch heute überall so aus wie im Grumsiner Forst. Führungen: immer sonntags, 13 Uhr, Anmeldung: Tourismusverein Angermünde e.V., Brüderstraße 20, 16278 Angermünde, Telefon 0 33 31. 29 76 60, E-Mail: info@angermuende-tourismus.de, www.angermuende-tourismus.de

In der Märkischen Schweiz „geht die Lunge auf samt“: Wegen der guten Luft kommen Ausflügler schon seit mehr als 150 Jahren in die Märkische Schweiz. Der Leibarzt des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. stellte der Landschaft rund um den Kneipp-Ort Buckow ein erstklassiges Zeugnis aus: „Majestät, in Buckow geht die Lunge auf Samt“, soll er zu seinem König gesagt haben. Die Hügellandschaft rund um Buckow mit ihren Wanderwegen und Schluchten ist für erfahrene Wanderer, aber auch für Familien ein spannendes Terrain. Insgesamt 150 Kilometer Wanderwege führen durch die Märkische Schweiz. Ob Silberkehle, Drachenschlucht, Teufelsstein, Poetensteig oder der sagenumwobene Schermützelsee – auf kleinstem Raum wartet hier eine abwechslungsreiche Landschaft. Als Tagestour empfiehlt sich die Naturparkroute. Die rund 20 Kilometer lange Rundwanderung führt vorbei am Schermützelsee, durch Täler und Schluchten, auf sanfte Hügel mit immer wieder überraschenden Aussichtspunkten. Die Wanderung kann beispielsweise am Naturpark Besucherzentrum „Schweizer Haus“ in Buckow begonnen werden. Weitere Wandertipps unter: www.seenland-oderspree.de/Ausfluege/aktiv-im-seenland/Wandern-im-Seenland

Das Schlaubetal – Ein Kleinod im Osten Brandenburgs: Das Schlaubetal und der gleichnamige Naturpark im Seenland Oder-Spree ist noch immer ein Geheimtipp. Das Schlaubetal zählt zu den schönsten Bachtälern Brandenburgs. Diese von der Weichsel-Eiszeit hinterlassene glaziale Rinne ist ein wahres Kleinod, die von dem Flüsschen Schlaube durchflossen wird. Sie gräbt sich in Schluchten ein, hinterlässt Moore und passiert Teiche und Seen. In diesen unterschiedlichen Lebensräumen haben sich seltene Pflanzen und Tiere angesiedelt. An vielen besonders schönen Stellen gibt es Rastplätze. Meist sind dies ehemalige Mühlen wie die Ragower Mühle oder die Bremsdorfer Mühle, die heute Gaststätten mit regionaler Küche beherbergen. Start des 28 Kilometer langen Schlaubetal-Wanderweges ist in Müllrose am Großen Müllroser See. Mehr Infos: www.seenland-oderspree.de/Media/Touren/Goldener-Herbst-im-Schlaubetal

Märchenhaftes Nonnenfließ und Schwärzetal entdecken: Wie durch einen Märchenwald schlängelt sich die Schwärze durch unberührte Erlen- und Buchenwälder. Kaum ein Laut ist zu hören, nur das leise Fließen des kristallklaren Wassers. Quellen, Moore, tief eingeschnittene Täler und steile Hänge prägen dieses 489 Hektar große und seit 1996 bestehende Naturschutzgebiet im Barnimer Land. Nicht weit vom Zoo in Eberswalde entfernt, haben seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten wie die Mühlkoppe, der Graureiher und Eisvogel, die Sumpfdotterblume, das Milzkraut und die Schwarz-Erle einen sicheren Lebensraum gefunden. Die Landschaft wirkt geradezu mittelgebirgsähnlich mit ihren teils tief eingeschnittenen Tälern, die sich die Seitenarme der Schwärze wie Nonnenfließ und Herthafließ im Laufe der Zeit gegraben haben. Ausgangspunkt für eine Wanderung ins herbstlich gefärbte Schwärzetal ist der Forstbotanische Garten Eberswalde. Weitere Informationen unter: www.reiseland-brandenburg.de/orte-regionen/urlaubsregionen/barnimer-land

Bunt gefärbter Baumkronenpfad und übernachten im Baumhaus: Wer einmal einen Fuß auf das Gelände der ehemaligen Beelitzer Heilstätten im Fläming gesetzt hat, taucht unmittelbar in den verwunschenen Zauber dieser Anlage ein. Die meisten der mehr als 100 Jahre alten Gebäude strahlen einen unvergleichlichen Charme aus. Viele sind alten Schlössern ähnlich und stehen inmitten einer weitläufigen, alten Parkanlage, in der sich über die Jahrzehnte hinweg eine ungeahnte Artenvielfalt an Pflanzen angesiedelt hat. An manchen Stellen haben herbstlich gefärbte Bäume, Sträucher und Schlingpflanzen ganze Gebäudeteile überwuchert, die am besten vom 2015 eröffneten Baumkronenpfad zu sehen sind. Bis zum 31. Oktober 2017 gibt es dort für Naturfreunde unter anderem geführte Touren, die zu den herbstlich gefärbten Bäumen im Wald-Park führen. Somit zählt der Herbst zu den spektakulärsten Jahreszeiten auf dem Gelände der Beelitzer Heilstätten. Weitere Informationen zu den geführten Herbsttouren unter: www.baumundzeit.de

Und wer von dieser Wanderung aus der Vogelperspektive noch nicht genug hat und gerne mal in einer Baumkrone übernachten möchte, kann dies auf Gut Gollin in der Uckermark machen. Mitten im Biosphärenreservat-Schorfheide-Chorin werden Kindheitsträume in dem neu errichteten Baumhaus wahr. Bis Oktober sollen drei weitere Baumhäuser entstehen, die Platz für bis zu vier Personen bieten werden. Weitere Informationen: www.gut-gollin.de/baumhaushotel-1

Noch mehr Wandertipps unter:

www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/wandern

Download Reisetipp (word)

zurück