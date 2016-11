17.11.16

Weihnachtspostamt, Spreewaldweihnacht und Sinterklaas

Brandenburg lockt in der Vorweihnachtszeit mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten vor besonderen Kulissen

Ländlich und stimmungsvoll, in Kirchen, Klöstern und Schlössern, am See oder mitten in der Natur – in Brandenburg liegen ganz individuelle Weihnachtsmärkte im Trend, die von der besonderen Atmosphäre des Ortes und dem Engagement zahlreicher Menschen leben.

Bereits ein Advents-Klassiker ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg im Ruppiner Seenland. Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein (26.11.-18.12., immer an den Adventswochenenden, 12-19 Uhr), www.schloss-liebenberg.de.

Zu den schönsten Weihnachtsmärkten rund um Berlin gehört auch die Spreewaldweihnacht. Wichtel begleiten die Gäste bei ihrer Fahrt mit dem Kahn durch die mystisch wirkende Winterlandschaft. Auf diese Weise geht es vom Weihnachtsmarkt am Großen Hafen Lübbenau ins Freilandmuseum Lehde. „Weihnachten wie es früher war“ ist hier das Motto. Dazu gehören alte Handwerkstraditionen, Köstlichkeiten aus der Region und einzigartige Weihnachtstraditionen, die es nur im Spreewald gibt, wie der Rumpodich, das Bescherkind und der Drehbaum (26. und 27. 11 sowie 3. und 4.12., Kahnfahrten im Pendelverkehr ab 10.30 Uhr vom Grossen Spreewaldhafen Lübbenau zum Freilandmuseum Lehde, letzte Abfahrt Grosser Spreewaldhafen Lübbenau 15 Uhr, letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde 17 Uhr), www.spreewald-weihnacht.de.

„Vorhang auf für das Märchenhafte Ribbeck“ heißt es im kleinen Ort Ribbeck im Havelland: Rund um das Schloss des berühmten Herrn von Ribbeck zu Ribbeck verwandelt sich der Anger des kleinen Dorfs an den vier Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. Zehn Akteure haben in ihren Häusern je eine Märchenaufführung vorbereitet. Das Repertoire umfasst wahre Märchenklassiker wie Rapunzel, Sterntaler oder Frau Holle. Ergänzt wird dieses Angebot durch weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste, gemeinsames Plätzchenbacken und sogar einen echten Prinzessinnenball für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren im Schloss (26./27.11., 3./4.12., 10./11.12., 17./18.12., Tickets für die Aufführungen unbedingt vorher online bestellen), www.maerchenhaftes-ribbeck.de.

Bereits Tradition haben die Adventssonntage im Kloster Chorin im Barnimer Land. Mit Einsetzen der Dämmerung erstrahlen die roten Backsteinmauern des ehemaligen Zisterzienserkloster in warmen Farben. Am Lagerfeuer oder im Bio-Klostercafé können sich die Gäste mit Glühwein von den Streifzügen durch das Biosphärenreservat Schorfheide und die Klosteranlage aufwärmen. In den weihnachtlich geschmückten Räumen gibt es Bastel- und Backangebote, Lesungen, Konzerte, und Ausstellungen. Jeweils um 17 Uhr können die Gäste bei Taschenlampenführungen durch die Klosteranlage so manches Detail entdecken, das am Tage verborgen bleibt (27.11., 4./11./18.12.), www.kloster-chorin.org

Roter Backstein bildet auch die perfekte Kulisse für das Sinterklaasfest im Holländischen Viertel in Potsdam, das nach einer Pause in diesem Jahr nun wieder stattfindet. Das unter König Friedrich Wilhelm I. errichtete Karreé inmitten der historischen Innenstadt ist Schauplatz des fröhlichen Festes, bei dem natürlich auch der Namensgeber „Sinterklass“, die niederländische Variante des Nikolauses, nicht fehlen darf. Dazu gibt es viel Musik, Spektakel, typische Handwerkskunst der Niederlande und kulinarische Spezialitäten aus dem Nachbarland (10./11.12, Samstag 11-20 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr), www.potsdamtourismus.de.

Am 3. Advent ist Eberswalde im Barnimer Land ein schönes Ausflugsziel. Die Stiftung Waldwelten veranstaltet dann ihre WaldWeihnacht im Forstbotanischen Garten, und kann sich von Jahr zu Jahr über mehr Besucher freuen. Als „beschauliche Weihnachtsfeier der besonderen Art mit Speis‘, Trank, Feuerzauber & magischen Momenten für die ganze Familie“ beschreibt die Stiftung ihr Angebot. Zu den Highlights in diesem Jahr zählt die Aufführung „Die Königin der Nacht“ mit Feuerzauber mit Nachtwesen, Tänzern und mystischen Waldbewohnern (10./11.12., 14-19 Uhr), www.waldwelten.de.

Einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Ostbrandenburgs ist Advent in St. Marien in Frankfurt Oder. Der Markt mit mehr als 60 Ständen findet im besonderen Ambiente der festlich erleuchteten Kirche St. Marien mit ihren berühmten und imposanten Fenstern aus dem 14. Jahrhundert statt. Unter diesen wird erneut ein großer Weihnachtsbaum stehen und Krippenfiguren werden von der Weihnachtsbotschaft künden. (3./4. sowie 10./11.12., 13-19 Uhr, letzter Einlass 18:30 Uhr), www.weihnachtsmarkt-marienkirche.de.

Der Weihnachtsmann und seine Helferinnen der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort nehmen auch in diesem Jahr wieder die Wunschzettel der Kinder entgegen. Allein im im vergangenen Jahr haben sie rund 320.000 Kinderbriefe beantwortet. Auch in diesem Jahr können die Kinder wieder ihre Wunschzettel dem Weihnachtsmann persönlich überreichen. Selbstverständlich beantworten der Weihnachtsmann und seine Helferinnen auch Post, die bis zum dritten Advent in der Weihnachtspostfiliale eingegangen ist. Die Adresse lautet: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort. www.deutschepost.de/himmelpfort

