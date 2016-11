23.11.16

Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort eröffnet

Die drei schönsten Wunschzettel werden prämiert

Ganz umweltbewusst reiste der Weihnachtsmann in diesem Jahr auf einem E-Bike mit Anhänger zur Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort. Dort wurde er freudig von den Kindern der Grundschule „An der Mühle“ in Bredereiche und zahlreichen Anwohnern begrüßt. Bis Heiligabend beantwortet der Weihnachtsmann von dort aus ab sofort alle Briefe, die ihm Kinder aus der ganzen Welt schreiben.

Die Wunschzettel der Jüngsten sollten bis zum dritten Advent (11.12.2016) in der Weihnachtspostfiliale eingehen, damit die Antwort auch rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kindern eintrifft. Ganz wichtig ist, dass auf jedem Brief der Absender steht, damit der Weihnachtsmann auch antworten kann.

Die Adresse lautet:

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16789 Himmelpfort

Die Deutsche Post hat für die Beantwortung 20 Helferinnen engagiert. Sie bringen die Briefe anschließend zum Briefzentrum nach Hennigsdorf. „Dort werden sie sortiert und starten ihre Reise in alle Welt“, sagt Martina Lund, Leiterin der Niederlassung Brief der Deutschen Post in Hennigsdorf.

Von den eingetroffenen Briefen hat einer aus Japan den weitesten Weg zurückgelegt. Die jüngeren Kinder wünschen sich oft Knete, Bücher, Longboards und Bausteine, die etwas älteren Kinder vor allem Smartphones und Tablet-Computer.

Nach der Anzahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland: Im vergangenen Jahr trafen bis Heiligabend 302.000 Wunschzettel ein. Die Absender der drei schönsten Einsendungen prämiert der Weihnachtsmann. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Kinder und Erwachsene können den Weihnachtsmann und seine Helferinnen auch vor Ort besuchen, ihnen bei der Arbeit über die Schulter blicken und ihre Wunschzettel persönlich abgeben.

Die Weihnachtspostfiliale ist von Montag bis Sonntag geöffnet. Der Weihnachtsmann und seine Helferinnen begrüßen ihre Gäste von Dienstag bis Sonntag.

Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag: 09:30 – 12:00 und 12.30 bis 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11:00 – 16:00 Uhr

Heiligabend: 09:00 – 11:00 Uhr

Alle Jahre wieder gibt es auch den Weihnachtsmann-Sonderstempel.

Vom 17. November bis 24. Dezember 2016 können ihn sich Interessierte in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort auf ihre Sendungen drucken lassen.

Informationen zur Weihnachtspostfiliale auch im Internet unter: www.deutschepost.de/himmelpfort

