29.11.17

Weihnachtsstimmung im ganzen Land: Temporär geöffnete Weihnachtsmärkte in der KW 48

Ab sofort stellen wir Ihnen wieder jede Woche die nur kurzzeitig geöffneten Weihnachtsmärkte für die kommenden Tage vor, die gleichzeitig auch ganz besondere Weihnachtsmärkte sind. Ob Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöster und Schlösser, am See oder mitten in der Natur – mehr als 200 Weihnachtsmärkte sind auf dem online-Portal der TMB verzeichnet.

Polnischer Sternenmarkt 1.12 (16-20 Uhr ), 2.12. (11-20 Uhr), 3.12. (11-19 Uhr)

Auf dem historischen Hof des Kutschstalls und erstmalig auch auf dem Neuen Markt präsentiert der Sternenmarkt die weihnachtlichen Traditionen Polens und stimmt mit landestypischem Kunsthandwerk, Spezialitäten und einem bunten Bühnenprogramm auf die kommenden Feiertage ein. In der Gewölbehalle stellen sich deutsch-polnische Vereine aus Berlin und Brandenburg sowie touristische Regionen Polens vor. In der Weihnachtsmannwerkstatt können Kinder kleine Geschenke basteln oder einer Märchenerzählerin zuhören. www.hbpg.de

Böhmischer Weihnachtsmarkt im Weberviertel 1.12. (17-22 Uhr), 2.12. (11-22 Uhr), 3.12. (11-19 Uhr)

Friedrich II. ließ das historische Weberviertel in Potsdam-Babelsberg als Zufluchtsort für protestantische Weber aus Böhmen bauen. Auf dem Weberplatz präsentieren Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte böhmische Traditionen. Auch die Böhmische Kristallfee und der Weihnachtsmann bezaubern die Besucher. Ein Highlight ist unter anderem die Böhmische Hirtenmesse in der Friedrichskirche (Weberplatz, 26.11., 16 Uhr). Unter der Leitung von Jiří Kubík aus Prag konzertieren der Kammerchor Canticorum iubilo und das Orchester Quattro Corde mit einem herausragenden Solistenensemble (Eintritt 10 Euro, bis 8 Jahre frei. Ticket-Hotline 0331. 7049264). www.potsdam.de

Märchenhafter Weihnachtsmarkt 1.12. (17 bis 22 Uhr), 2.12. (11 bis 19 Uhr), 3.12. (11 bis 19 Uhr)

Das Belvedere auf dem Pfingstberg gehört das ganze Jahr über zu den romantischsten Orten der Landeshauptstadt. Der Förderverein Pfingstberg e.V. veranstaltet im Innenhof des Aussichtsschlosses von König Friedrich Wilhelm IV. am ersten Adventswochenende erstmalig einen Weihnachtsmarkt. Rund um das weihnachtlich geschmückte Bassin präsentieren Händler aus der Region hochwertiges Kunsthandwerk und besondere Leckereien. Mit Schafsfellen und Decken eingerichtete Sitzecken sorgen für ein gemütliches Ambiente, das Maurische Kabinett wird zur Märchenstube über den Dächern Potsdams und in den Gemäuern im Erdgeschoss findet die traditionelle Adventsstube statt, in der gemeinsam gebastelt wird. Umrahmt wird dieses Angebot durch weihnachtlichen Klänge des Chores Cantamus und der Städtischen Musikschule. www.pfingstberg.de

Adventsgarten in der Alexandrowka 1.12. (ab 16 Uhr), 2.12. (ab 14 Uhr), 3.12. (ab 12 Uhr), 8.12. (ab 16 Uhr), 9.12. (ab 14 Uhr), 10.12. (ab 12 Uhr)

An den ersten beiden Adventswochenenden öffnet das Museum Alexandrowka erstmalig in der Winterzeit seine Tore und Türen. Im Garten des Museums können sich Besucher treiben lassen, am Feuer sitzen, Tee aus dem Samowar trinken oder Glühwein genießen. Die kleinen und großen Besucher erwartet außerdem ein russisches Wintermärchen mit kreativen Angeboten und duftenden kulinarischen Speisen. Regionale Händler präsentieren darüber hinaus kunsthandwerkliche Waren. Ein winterlicher Lichterglanz in der Alexandrowka. www.alexandrowka.de

Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg 2./3., 9./10. 16./17. sowie 22./23.12. (jeweils 12 bis 19 Uhr)

Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In den kleinen Holzhütten und Scheunen präsentieren Handwerker traditionelle Produkte. In der Weihnachtsstube im alten Museum und auf dem Schlosshof kann man heiße Getränke, süße Leckereien und Herzhaftes genießen. Die kleinen Besucher können sich auf den Weihnachtsmann, Ponyreiten und spannende Märchenstunden freuen. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein. www.liebenberger-weihnachtsmarkt.de, www.schloss-liebenberg.de/aktuelles/veranstaltungen/weihnachtsmarkt.html

Märchenhaftes Ribbeck 2./3.12., 9./10.12., 16./17.12., (jeweils 12 bis 17 Uhr)

Rund um Schloss Ribbeck verwandelt sich der Anger des bekannten Dorfs im Havelland an den drei Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. In den Häusern, Cafés und Restaurants gibt es Märchenaufführungen, Lesungen und Filmvorführungen. Mit dabei sind u.a. das Schloss und die Kirche Ribbeck, die Alte Schule, das Alte Waschhaus, der Ribbäcker, Café Theodor und das Theater der Frische. Neben den Märchen gibt es weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste und sogar einen echten Prinzessinnenball für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren im Schloss. Die Karten für die Veranstaltungen sollten vorab online unter www.maerchenhaftes-ribbeck.de reserviert werden. Teilweise sind die Veranstaltungen kostenpflichtig.

Weihnachtsmarkt im Naturparkzentrum Raben 2./3.12., jeweils 12-18 Uhr

Romantischer und besinnlichen Weihnachtsmarkt im Naturparkzentrum Hoher Fläming mit vielen Ständen drinnen und draußen wo man selber Geschenke basteln und nach Herzenslust kreativ werden kann. Besonders stimmungsvoll wird es, wenn um 16 Uhr die romantische Fackelwanderung mit musikalischer Begleitung zur Burg Rabenstein startet, die anschließend am Naturparkzentrum mit einem Lagerfeuer und Stockbrot ausklingt. www.flaeming.net

Branitzer Park Weihnacht 2.12. (11-19 Uhr) 3.12. (11-18 Uhr)

Fürst Pückler liebte die Vorweihnachtszeit mit ihren Heimlichkeiten und Überraschungen und beging diese mit kulinarischen Genüssen und erlesenen Einladungen an seine Gäste. Die „Branitzer Park Weihnacht“ soll in Gestaltung und Auswahl der Stände, vom weihnachtlichen Schmuck des Gutshofes bis hin zu den Düften aus den Spezialitätenständen ganz im Sinne Pücklers stattfinden. Zur Park Weihnacht gehören nicht nur 40 Stände mit vielen Geschenkideen und kulinarischen Angeboten, sondern auch ein Nostalgiekarussell und Mitmachangebote für Kinder. Der Weihnachtsmann kommt ganz klassisch mit Kutsche und Rentieren. Außerdem gibt es Kutschfahrten durch den winterlichen Park und am Schloss werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. www.cottbus-tourismus.de

Weihnachtsmarkt im Museumsdorf Glashütte 2./3.12. (jeweils 11 bis 18 Uhr)

Auch das über 100 Jahre alte Glasmacherdorf bei Baruth veranstaltet in diesem Jahr wieder seinen beliebten Weihnachtsmarkt. Die vielen kleinen Manufakturen des Museumsdorfes - darunter Keramiker, Korbmacher, Holzkünstler, Papiermacher oder Glasschleifer - präsentieren hier ihr Angebot. Der traditionelle Höhepunkt ist die „Bergmännische Weihnacht“ am Sonntag. Ab 15 Uhr ziehen bis zu 200 Bergleute im Habit und mit Berghäckeln und Grubenlampen, begleitet von Musik, durch den kleinen Ort. Bei den anschließend auf der Bühne vorgetragenen Liedern und Texten sind viele Verbindungen der Bergleute zu Weihnachten sichtbar: So geht es u.a. um die Sehnsucht nach Licht und um die Schutzpatronin der Bergleute, die heilige Barbara. www.museumsdorf-glashuette.de

Nordische Märchenweihnacht in Himmelpfort 2.12. (10-19 Uhr), 3.12. (10-18 Uhr), 9.12. (10-19 Uhr),10.12. (10-18 Uhr)

Historisches Weihnachtsspektakel mit nordischen Anklängen auf der Klosterwiese am Weihnachtshaus mit der Schneekönigin und Trollen, dem traditionellen Kinderkarussell, vielen Ständen, die Kunsthandwerkliches und allerlei schöne Geschenkideen feilbieten und natürlich nicht zuletzt mit weihnachtlicher Musik und besonderen kulinarischen Spezialitäten. Und wer nach Himmelpfort fährt, sollte natürlich auch beim Weihnachtsmann in der Weihnachtspostfiliale vorbeischauen und hier seinen Wunschzettel persönlich abgeben. (Eintritt Märchenweihnacht für Erwachsene 3 Euro, Kinder haben freien Eintritt.). www.cocolorus-diaboli.de

Adventssonntage im Kloster Chorin 3./ 10./ 17.12. (jeweils 11 bis 18 Uhr)

Ein vorweihnachtliches Highlight im Barnimer Land sind die Adventssonntage im Kloster Chorin. Mit Einsetzen der Dämmerung erstrahlen die roten Backsteinmauern des ehemaligen Zisterzienserklosters in warmen Farben. Am Lagerfeuer oder im Bio-Klostercafé können sich die Gäste mit Glühwein von den Streifzügen durch das Biosphärenreservat Schorfheide und die Klosteranlage aufwärmen. In der Stille der festlich beleuchteten Klosteranlage können sie Klangkunst, Konzerte und poetisches Figurentheater erleben. In einem Singworkshop vermittelt die Jazzsängerin Jule Unterspann wie man ganz leicht und intuitiv die eigene Stimme entwickelt. Im Kapitelsaal gibt es eine Weihnachtswerkstatt in der Kinder und Erwachsene gemeinsam Adventsschmuck und kleinere Geschenke gestalten können. Immer um 17 Uhr lenkt eine Taschenlampenführung den Blick auf so manches Detail des Klosters, das am Tage verborgen bleibt. www.kloster-chorin.de

Lehniner Adventsmarkt 3.12. (14-19 Uhr)

Schon zum 24. Mal findet der Lehniner Adventsmarkt des Tourismusvereins Kloster Lehnin e.V. statt. Schauplatz ist der Alte Amtshof auf dem Klostergelände. Der Weihnachtsmarkt wird traditionell vom Weihnachtsmann und seinen Engeln eröffnet und lädt bis zum frühen Abend die Gäste zum besinnlichen Bummeln ein. www.klosterlehnin.de

