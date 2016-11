11.11.16

Weihnachtsstimmung rund um die preußischen Schlösser

Von der Winteroper bis zur Museumswerkstatt für Kinder - In der Zeit vor Weihnachten bietet auch das Veranstaltungsprogramm der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg eine Reihe stimmungsvoller und interessanter Veranstaltungen an.

„Advent, Advent, die Türe klemmt – ein etwas anderes Weihnachtsprogramm“ ist der Titel des Theaterstücks im Schloss Oranienburg in dem die Schauspielerinnen Petra und Christine Schmidt-Schaller die Geschichte der selbsternannten Hausverwalterin Dagmar Wanz erzählen, die am Heiligen Abend der mittellosen Künstlerin Henriette Hug statt einer frohen Botschaft die Kündigung ihrer Mietwohnung überbringt. Doch Henriette Hug glaubt an das Karma der bedingungslosen Liebe, an ihren Baumkuchen aus Buchweizen – und an wundersame Weihnachtsgeschichten. Auch die beiden brauchen ein Wunder und werden dieses erleben: ein Weihnachtswunder (Termine: 26.11. und 10.12., 18 Uhr, 15 Euro, ermäßigt 12 Euro inkl. Schlossführung bis 16 Uhr).

Zum vierten Mal in Folge laden die Kammerakademie Potsdam und das Hans Otto Theater in die Friedenskirche im Park Sanssouci zur Potsdamer Winteroper. Mit „Israel in Egypt“ steht erneut ein Händel-Oratorium auf dem Spielplan. Es handelt von der biblischen Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das Werk ist ungewohnt stark vom Chor getragen, hinsichtlich der Orchesterbesetzung mit dem üblichen Streichapparat, Oboen und Fagott sowie Cembalo und Orgel ist die Verwendung von Trompeten, Posaunen und Pauken besonders erwähnenswert (Termine: Premiere 24.11. weitere Aufführungen 25,/26.11 sowie 1./2./3.12., jeweils 19 Uhr, Preise 15-55 Euro, die Tickets sind begrenzt und begehrt, daher bitte unbedingt den Vorverkauf über die Kasse des Hans Otto Theaters nutzen!)

Weihnachtliche Leckereien, Märchen und Weihnachtsbastelei präsentiert der Förderverein Pfingstberg in Potsdam am 3. und 4. Dezember in der festlichen Adventsstube im Sockelgeschoss des Belvedere. Von 14 bis 18 Uhr stehen Märchenerzählungen und Weihnachtsbastelei auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Bastelmaterial wird aber gebeten. Bei geeigneter Witterung können die Gäste die schöne Aussicht von den Türmen des Belvedere genießen und die Dauerausstellung zur Geschichte des Ensembles anschauen.

„Advent, Advent, (k)ein Lichtlein brennt“ ist das Motto der weihnachtlichen Familienführung im Schloss Rheinsberg. Die vier Kronleuchter im Spiegelsaal des Rheinsberger Schlosses schmücken heutzutage 32 kerzenähnliche Glühlampen. Zu alten Zeiten jedoch wurde der Festsaal mit echten Kerzen beleuchtet. Große und kleine Besucher ab 7 Jahren erfahren an diesem Nachmittag, wie die einstigen Schlossbewohner ihre Gemächer und Säle beleuchteten und wie sie mit den spärlichen Lichtverhältnissen lebten. Was ist ein Fidibus, aus welchem Material wurden Kerzen hergestellt, wie wurden sie angezündet oder wieder gelöscht? Im Rahmen dieser Familienführung wird der historische Umgang mit Licht und offenem Feuer erklärt, der nicht nur schwierig, sondern oft auch gefährlich war (3./10.12., 16 Uhr, 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienkarte 15 Euro).

Gewürzdüfte sind das Thema der Museumswerkstatt im Neuen Palais im Dezember. Nach einer Kurzführung durch das Neue Palais lernen Familien mit Kindern ab sechs Jahren besondere und historische Teegewürze und Kochzutaten kennen, Geruchs- und Geschmacksproben mit verbundenen Augen bieten den kleinen und großen Besuchern ein Erlebnis für die Sinne. „Weihnachtliche Kostbarkeiten“ wie Weihrauch und Myrrhe sind natürlich auch dabei. Rechtzeitig vor den Festtagen kann jeder Teilnehmer außerdem seinen eigenen duftenden Christbaumschmuck selbst herstellen und mit nach Hause nehmen (11.12., 11, 13 und 15 Uhr).

Das Licht spielt in der Adventszeit eine ganz besondere Rolle. Bei zwei Sonderführungen zu den königlichen Leuchtern im Neuen Palais und im Schloss Sanssouci erfahren die Gäste welche Bedeutung Leuchter in einer Zeit hatten, als sie die einzige Lichtquelle neben dem Tageslicht waren. Dr. Käthe Klappenbach, Sammlungskustodin für historische Leuchter und Beleuchtungskörper in der SPSG stellt die kostbaren Lüster, Wand- und Tischleuchter vor und verrät Wissenswertes über die beteiligten Künstler und Handwerker. Hintergründe zum Erwerb und Umgang mit diesen Preziosen im Lauf der Jahrhunderte sind dabei ebenso Thema wie die Frage, warum Licht in früheren Zeiten so ein kostbares Gut war.(24.11. Neues Palais, 13.12., Schloss Sanssouci, jeweils 17 Uhr, 12 Euro, ermäßigt 10 Euro).

Informationen zu all diesen sowie weiteren Veranstaltungen der Stiftung unter www.spsg.de.

Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn auf www.vbb.de

Weitere Informationen auch auf www.reiseland-brandenburg.de

