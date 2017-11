17.11.17

Weihnachtszeit im UNESCO Welterbe

Neue Weihnachtsmärkte in der Russischen Kolonie Alexandrowka und im Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam

Seit Jahren gehört die Landeshauptstadt Potsdam mit ihren thematischen Weihnachtsmärkten, wie dem Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel oder dem Böhmischen Weihnachtsmarkt in Babelsberg, zu den „Hochburgen“ der Vorweihnachtszeit in Brandenburg. In diesem Jahr kommen mit der Russischen Kolonie Alexandrowka und dem Belvedere auf dem Pfingstberg zwei besonders stimmungsvolle Weihnachtsorte im UNESCO Welterbe hinzu, deren Besuch sich sehr gut miteinander verbinden lässt.

Die Premiere des Adventsgartens in der Alexandrowka findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt. Das kleine Museum Alexandrowka, das viele Informationen zur interessanten Geschichte der Russischen Kolonie präsentiert, öffnet erstmalig in der Winterzeit seine Tore. Im Garten des Museums können sich Besucher treiben lassen, am Feuer sitzen, Tee aus dem Samowar trinken oder Glühwein genießen. Die kleinen und großen Besucher erwartet außerdem ein russisches Wintermärchen mit kreativen Angeboten und duftenden kulinarischen Speisen. Regionale Händler präsentieren darüber hinaus kunsthandwerkliche Waren. (Termine: 1.12. ab 16 Uhr, 2.12. ab 14 Uhr, 3.12. ab 12 Uhr, 8.12. ab 16 Uhr, 9.12. ab 14 Uhr, 10.12. ab 12 Uhr, www.alexandrowka.de)

Nur rund 10 Gehminuten entfernt, oberhalb der Alexandrowka gelegen, gehört das Belvedere auf dem Pfingstberg das ganze Jahr über zu den romantischsten Orten der Landeshauptstadt. Der Förderverein Pfingstberg e.V. veranstaltet im Innenhof des Aussichtsschlosses von König Friedrich Wilhelm IV. am ersten Adventswochenende erstmalig einen Weihnachtsmarkt. Rund um das weihnachtlich geschmückte Bassin präsentieren Händler aus der Region hochwertiges Kunsthandwerk und besondere Leckereien. Mit Schafsfellen und Decken eingerichtete Sitzecken sorgen für ein gemütliches Ambiente, das Maurische Kabinett wird zur Märchenstube über den Dächern Potsdams und in den Gemäuern im Erdgeschoss findet die traditionelle Adventsstube statt, in der gemeinsam gebastelt wird. Umrahmt wird dieses Angebot durch weihnachtlichen Klänge des Chores Cantamus und der Städtischen Musikschule. (Termine: 1.12. 17-22 Uhr, 2.12. 11-19 Uhr, 3.12. 11-19 Uhr, 4,50 Euro/ermäßigt 3,50 Euro, www.pfingstberg.de)

In aller Kürze: Weitere Weihnachtsmärkte in Potsdam

Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz (Termine: 27.11.-28.12., So-Mi 11-20 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, 25./26.12. 11-19 Uhr 28.12. 11-18 Uhr, Heiligabend geschlossen)

Polnischer Sternenmarkt mit Weihnachtstraditionen und Spezialitäten aus unserem Nachbarland, Neuer Markt/ Hof des Kutschstalls (Termine: 1.12 16-20 Uhr, 2.12. 11-20 Uhr, 3.12. 11-19 Uhr,)

Böhmischer Weihnachtsmarkt im historischen Weberviertel Babelsberg (Termine: 1.12. 17-22 Uhr, 2.12. 11-22 Uhr, 3.12. 11-19 Uhr, www.babelsberg-potsdam.de)

Romantischer Weihnachtsmarkt im Krongut Bornstedt (Termine: 2./3.12., 9./10.12., 16./17.12., 23.12. jeweils 12-18 Uhr, 24.12 10-14 Uhr, 25./26.12. 12-18 Uhr, www.krongut-bornstedt.de)

Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel (Termine 9.12. 11-20 Uhr, 10.12. 11-19 Uhr, www.jan-bouman-haus.byseum.de)

„Lange Nacht der Nikoläuse“ am 5.12.2017, Weihnachtsshopping am 9.12. und 23.12., die Stände und Geschäfte in der Innenstadt bleiben an diesen Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt: 3.12.2017 / 17.12.2017 von 13-20 Uhr

Weitere Veranstaltungen in der Weihnachtszeit in Potsdam:

Festmusik der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ im barocken Treppenhaus des Großen Waisenhauses (Termin: 9.12. 16 Uhr)

Die Kantaten I und IV - VI aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach vorgetragen vom Nikolaichor Potsdam und der Neuen Potsdamer Hofkapelle in der St. Nikolaikirche (Termin: 9.12. )

Klassik am Sonntag: „Zauberklänge“ beim Konzert der Kammerakademie Potsdam im Nikolaisaal (Termin: 17.12., 16 Uhr)

Mit sinfonischen Klängen in das neue Jahr: das Klavierkonzert C-Dur und die 4. Sinfonie B-Dur von Ludwig van Beethoven, musiziert von der Neuen Potsdamer Hofkapelle (Termin: 31.12. 15.30 Uhr)

Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Adventszeit im Land Brandenburg unter www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück