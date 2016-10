27.10.16

WILD Wochen im Havelland: Wildgerichte von bodenständig bis extravagant

Das Havelland ist noch bis zum 20. November 2016 kulinarischer Mittelpunkt von Wildgerichten. Dabei erfahren die Besucher, was man alles aus frischem Wildbret machen kann, das ausschließlich aus dem Havelland stammt. So wird es in verschiedenen Hotels und Restaurants Wild-Dinner, Wild-Brunche sowie Wild-Büffets geben.

Neun verschiedene Gastronomen im Havelland laden ein – darunter Schloss Ribbeck, das GolfResort Semlin am See oder das Hotel Bollmannsruh am Beetzsee.

Der nächste Wild-Brunch findet am 30. Oktober 2016 im Hotel-Restaurant Gutshof Havelland mit anschließendem Kabarettauftritt von Ute Apitz und ihrem Programm „Wild auf Wild“ statt.

Am 4. November 2016 heißt es „Havelländer Wild trifft die neue Welt“ (inklusive 4-Gang-Menü und korrespondierenden Weinen) im GolfResort Semlin am See. Am 5. November 2016 wird es einen „wild(en) Weinabend am See“ im Hotel Bollmannsruh geben.

Auf Schloss Ribbeck wird am 12. November 2016 der Rotwein „Hirsch“ verkostet und am 19.11.2016 zum exclusiven Wild-Dinner gebeten.

Ergänzt werden die Havelland-Wildwochen mit Lesungen, Anekdoten und Geschichten rund um das Jagdvergnügen. So heißt es am 30. Oktober 2016 „Geliebte Ungeduld“ auf Schloss Ziethen. Während der Lesung des brandenburgischen Literaturbüros Potsdam sind Texte aus dem Ehebriefwechsel zwischen Theodor und Emilie Fontane zu hören.

Weitere Informationen:

www.havelland-wildwochen.de

www.reiseland-brandenburg.de/themen/essen-trinken.html

sowie auch beim Tourismusverband Havelland e.V.,Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen / Ortsteil Ribbeck, Telefon: 033237. 859030,

E-Mail: info ‎@‎ havelland-tourismus.de

