17.11.17

Wintertage am Scharmützelsee: Energie tanken und tief durchatmen

Wer den Weihnachtsmarktbesuch mit einer entspannten Auszeit verbinden möchte, der findet unter www.winterliches-brandenburg.de auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Übernachtungsangebote - zum Beispiel in Bad Saarow. Auch im Winter lässt es sich hier herrlich an der Promenade spazieren. Zahlreiche Wellness-Angebote sorgen für Wohlbefinden. Das Moorheilbad am Scharmützelsee ist staatlich anerkannt und war schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ein beliebter Kurort. Wellness und Weihnachtsmarkt kann man hier perfekt miteinander kombinieren.

Am zweiten Adventswochenende lädt Bad Saarow zum Adventszauber am See in stimmungsvollem Lichterglanz mit würzigem Weihnachtsduft. Es gibt eine Tombola, ein Kinderkarussell, Ponyreiten, Musik, Gesang und Programm. Im Tipi oder im Dampfer der Schifffahrt kann man sich aufwärmen, sie laden zum gemütlichen Beisammensein ein. Der besondere Weihnachtsmarkt öffnet vom 8. bis 10. Dezember 2017 auf dem Erich-Weinert-Platz, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr seine Tore. Dann gibt es auch für den einen oder anderen ein Wiedersehen mit dem „Scharmützli“, den seebärigen Kumpel des Weihnachtsmanns und seinen Geschichten. Die Gastronomen vor Ort verwöhnen ihre Gäste mit regional typischen Angeboten.

Wer es lieber etwas beschaulicher mag, der genießt einfach einen heißen Tee im gemütlichen Park-Café mit Seeblick. Der Duft von frisch gemahlenen Café verwöhnt die Besucher in der KaffeeRösterei bei einem Stück Kuchen. Auch für die abendliche Einkehr gibt es rund um den Scharmützelsee gute Adressen, wie beispielsweise das mehrfach ausgezeichnete Restaurant „19hundert“, das sich im Hotel Landhaus am See „Alte Eichen“, direkt am Seeufer befindet.

Mit einem Besuch in der SaarowTherme kann man einen Wellnesstag ganz entspannt und gesund verbringen. Das warme Solewasser sorgt für Erholung pur. Aus 450 Metern tritt die Sole direkt gegenüber der SaarowTherme aus der Tiefe und hat sich auf ihrem Weg durch die Gesteinsschichten mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen angereichert. Die Besonderheit des Niedertorfmoores der SaarowTherme ist, dass das Moor direkt am Standort abgebaut wird. Die Torflagerstätte liegt nur unweit nördlich des Scharmützselsees. Saunafans genießen in der Panoramasauna den herrlichen Blick auf den See. Hier gibt es sogar auch frisch gebackene Brötchen und Brot aus der BrotbackSauna mit Butter und Marmelade oder herzhaft mit gesalzener Butter und knackiger Gurke.

„Wintertage am Scharmützelsee“ – sie sind auch ein Thema in der neuen Broschüre „Winterauszeit in Brandenburg“ 2017/2018 der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg. In ihr werden die Angebote der Aktion „Winterliches Brandenburg“ vorgestellt. In diesem Jahr werden sie ergänzt durch eine kleine, aber feine Auswahl gemütlicher Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Zusätzlich gibt es jetzt auch mehr als 100 Ausflugsideen für die Winterzeit in Brandenburgs Reiseregionen. Die Broschüre gibt es kostenlos unter: www.winterliches-brandenburg.de sowie telefonisch unter 0331-200 47 47.

