Wo alles seinen Anfang nahm

Eine große Ausstellung in Jüterbog beleuchtet die Rolle des Ablasses und des Ablasspredigers Johann Tetzel. Und nach 500 Jahren wird in Jüterbog erstmals wieder ein Mysterienspiel aufgeführt! 60 Laienschauspieler werden die vier Aufführungen in der Nikolaikirche bestreiten.

„Wir sind der Vorspann, den man braucht, um die Reformation zu verstehen. Wir wollen die Zeit zeigen, in der die Reformation geboren wurde“, sagt der Pfarrer der Kirche St. Nikolai in Jüterbog, Bernhard Gutsche. In Jüterbog predigte der Dominikanermönch Johann Tetzel und verkaufte die von Martin Luther so verhassten Ablassbriefe. Sie bildeten einen wesentlichen Anlass für die Veröffentlichung von Luthers berühmten „Thesen“ im Jahr 1517.

Warum es überhaupt zu den Ablassbriefen in der Zeit vor der Reformation kam und warum sie so populär waren, das zeigt die Ausstellung „Ablass Tetzel Fegefeuer“ im Mönchenkloster und in der Nikolaikirche. Im Chor und Kapitelsaal des Mönchenklosters sind zudem originale Zeugnisse zum Leben und Wirken von Johann Tetzel zu sehen, die seine familiären Herkunft, das Leben im Dominikanerorden und seine Tätigkeit als Ablasskommissar sowie den Beginn des Streits mit Luther beleuchten. Wie das Bild des sagenhaften Tetzels entstanden ist und bis heute weiter gepflegt wird, zeigt ein Teil der Schau in der Nikolaikirche.

Der Ausstellungsteil in der Nikolaikirche erläutert außerdem die damalige Ablasspraxis und stellt den „sagenhaften“ Tetzel vor. Den „Schatz in der Kirche“ gibt es in der prächtigen Sakristei zu sehen: Hier steht die berühmte „Tetzeltruhe“. Außerdem werden bedeutende Denkmale in der Kirche, wie das Sakramentshaus und der Hauptaltar aus der Zeit um 1400 mittels Bild-, Ton- und Textinstallationen interaktiv erlebbar.

Theater in der Kirche

Nach fast 500 Jahren wird zudem aus Anlass des Reformationsjubiläums wieder ein großes Mysterienspiel in der Kirche St. Nikolai Jüterbog aufgeführt. Das aktuelle Spiel setzt sich aus verschiedenen spätmittelalterlichen Mysterienspielen zusammen und erzählt vom großen Kampf dieser Welt zwischen Gut und Böse.

Wie in der Zeit zwischen 1482 und 1562 spielen auch heute sechzig Erwachsene und Kinder aus der Stadt und der Umgebung die biblischen Geschichten und mittelalterlichen Legenden – vom Fall der Engel bis zur Zerstörung der Hölle.

Das Mysterienspiel erzählt davon, warum die Engel sich zerstritten, was vom Paradies übrig blieb, wie der Teufel in die Arche kam, warum die Hure Jesu Füße wusch, wie Blut zum Heilmittel wurde und vieles mehr. Das Jüterboger Mysterienspiel wird nur vier Mal in der Nikolaikirche aufgeführt!

Ein Video zeigt ein paar Szenen aus den Proben zum Stück „Das Jüterboger Mysterienspiel“: www.youtube.com/watch

Weitere Informationen:

Die Ausstellung „Tetzel Ablass Fegefeuer“ läuft vom 8. September bis 26. November 2017 im Mönchenkloster und in der Nikolaikirche Jüterbog. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, Montag geschlossen, Eintrittskarten: 7 Euro / ermäßigt 4 Euro. Es werden auch Eintrittskarten im Vorverkauf mit einem festen Zeitfenster angeboten (gilt nur im Mönchenkloster). In der Nikolaikirche gibt es keine Beschränkungen der Besucherzahlen.

Das Mysterienspiel wird am 8./9. und 16. September sowie am 7. Oktober 2017 in der Nikolaikirche aufgeführt. Eintrittskarten können in der Stadtinformation Jüterbog (Telefon: 03372. 463117) erworben werden.

www.reiseland-brandenburg.de/reformation und www.reformation.jueterbog.de

