13.09.16

Zeitschätze in der Prignitz

Neue Broschüre zu Zentralen Archäologischen Orten erschienen

Wie kaum eine andere Region in Deutschland weist die Prignitz eine außergewöhnlich hohe Dichte an historischen Schätzen auf. Dort gibt es sechs sogenannte Zentrale Ärchäologische Orte (ZA0), die als „Leuchttürme der Landesgeschichte“ die Vergangenheit und somit auch die Menschheitsgeschichte erlebbar machen. Auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg liegen sie mit rund weiteren 3.000 archäologischen Fundstellen. Erstmals sind sie jetzt in einer Übersicht in einer hochwertigen Broschüre zusammengefasst.

Das Königsgrab von Seddin – mit seinen wertvollen Schätzen gilt es als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jhd. v. Chr. im nördlichen Mitteleuropa und steht dem berühmten uhrzeitlichen Stonehenge in England nur um wenig nach. Seit mehr als 100 Jahren wird es wissenschaftlich untersucht. Umgeben von urwüchsiger Natur erhebt sich der imposante Grabhügel aus der Landschaft. Ein ganzjährig zugänglicher Rundwanderweg führt um die Grabstätte, die sich über 3.000 Quadratmeter erstreckt.

Auf fünf Seiten wird dieses archäologische Highlight in der neuen Broschüre „Zeitschätze Prignitz – Zentrale Archäologische Orte“ des Tourismusverbandes Prignitz e.V. beschrieben, das ganze reich bebildert und mit Beschreibungen von touristischen Highlights vor Ort und am Wegesrand versehen. So kann das Königsgrab von Seddin aus auf drei verschiedenen Rundwegen erkundet werden. Ausgangsort ist das Schloss Wolfshagen. Der Königsweg führt dann direkt zur Grabkammer.

Doch damit nicht genug. Das Heft liest sich auch wie eine archäologische Schatzkarte. Die Broschüre führt den Leser anhand eines Zeitstrahls auf den ersten Seiten durch die Geschichte. Der Beginn ist 3300 – 3100 v. Chr. in Mellen. Das dortige imposante Hünengrab zeugt von einer weit verbreiteten Bestattungskultur der Jungsteinzeit. Über Seddin geht es weiter nach Lenzen mit der mittelalterlichen-barocken Burg und den Geheimnissen slawischer Siedler. Im Archäologischen Park Freyenstein wird das Werden und Vergehen einer mittelalterlichen Stadt sichtbar. Eine mittelalterliche Steinspeicherheizung zeugt vom Alter und der Bedeutung des Schloss Meyenburg. Not und Elend des Dreißigjährigen Krieges zeigt abschließend das „Schlachtfeld 1636 Wittstock“.

Die Prignitz im Norden Brandenburgs ist also nicht nur ein Paradies für Ruhesuchende und Naturfreunde, sondern auch für Geschichtsentdecker. Und oftmals umgeben die Orte Sagen und Mythen, die sich der Volksmund schon lange vor dem Beginn archäologischer Untersuchungen erzählte…

Die Broschüre „ZEITSCHÄTZE PRIGNITZ – Zentrale Archäologische Orte“ ist erhältlich beim Tourismusverband Prignitz e.V. Telefon: 03876 – 30 74 19 20 oder per mail an info ‎@‎ dieprignitz.de.

